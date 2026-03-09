Maluma celebró el segundo cumpleaños de su hija y le dedicó emotivo mensaje

Maluma, uno de los cantantes urbanos más importantes de la actualidad, volvió a enternecer a sus seguidores en redes sociales, pues compartió algunos momentos de la celebración del segundo cumpleaños de su hija, París.

Por medio de varias fotografías, el artista mostró detalles de la fiesta que organizó junto a su esposa Susana y acompañó la publicación con un corto, pero emotivo mensaje dedicado a su primogénita.

El cantante paisa celebró el cumpleaños #2 de su hija, París. Foto: Colprensa

“HBD #2 PRINCESA MIAAAAAA… Estos papás te aman y dan la vida por ti!”, escribió el intérprete de éxitos como Hawái y Felices los 4, dejando ver el profundo amor que siente por su hija.

Las imágenes publicadas por el artista dejaron ver que se trató de una celebración cuidadosamente preparada, llena de colores suaves y una temática inspirada en el mar.

El espacio donde se realizó el festejo estuvo decorado con tonos pastel como rosado, azul, verde menta y lila, que se combinaron en una gran pared de fondo adornada con globos de diferentes tamaños.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un gran panel decorativo con forma de concha marina en el que se podía leer el nombre ‘París’, la pequeña. El diseño tenía detalles que simulaban escamas de sirena, lo que reforzaba la estética marina que predominó en toda la ambientación.

En las fotografías también se puede ver a Maluma posando junto a su hija y su pareja, en una escena familiar que refleja el gran amor que se tienen. La pequeña vistió un vestido azul claro con detalles delicados y un peinado con pequeños moños, combinando con la estética del evento.

Otro de los detalles que captó la atención fue el pastel de cumpleaños, pues resaltó al ser de color rosado y varios niveles los cuales fueron decorados con figuras marinas. Entre los adornos se podían ver una ballena, un caballito de mar, estrellas de mar, corales, una tortuga y hasta un pulpo en la parte superior. En el centro destacaba el nombre de la niña en letras doradas y el número dos.

Además, en el lugar había una gran letra iluminada con la inicial del nombre de la pequeña, rodeada también por globos en tonos pastel, lo que complementó la decoración.