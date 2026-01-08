Captan a Maluma discutiendo con su esposa; video genera polémica en redes sociales

Juan Luis Londoño, mejor conocido en la industria de la música como Maluma, se convirtió en tendencia en redes sociales, pues se compartió un video en el que, aparentemente, estaría teniendo una acalorada discusión con su pareja, Susana Gómez.

La pelea verbal se habría dado en un espacio de celebración de algún club o restaurante de la ciudad de Medellín; se observa un ambiente festivo con altos niveles de volumen en la música del ambiente.

El cantante está con Susana Gómez desde el 2021 Foto: @maluma

En el clip se puede ver al intérprete de Hawái, Sobrio y Felices los 4 en compañía de su pareja en lo que parece ser una pelea, teniendo en cuenta su expresión corporal y facial.

Aunque no se logra escuchar la conversación, a muchos de los usuarios de las redes sociales les llamó la atención la situación y generaron conversación al respecto.

Maluma presumió su nuevo Ferrari y generó debate por su exclusivo diseño; la Policía lo detuvo

Pese a que algunos criticaron la situación y el comportamiento de Susana y Maluma, muchos otros salieron en su defensa e indicaron que la situación es completamente normal, pues aunque se muestran como una pareja tranquila, es normal que discutan y tengan algún tipo de diferencia si no logran ponerse de acuerdo frente a un tema en específico.

“Ahora no puede discutir uno con el marido”; “Normal, eso pasa en todas las parejas, la perfección no existe en ninguna relación”; “Eso pasa en todas las parejas del mundo”; “¿Quién no ha tenido una discusión con su pareja en una discoteca?“; ”Jajaja normal, una pareja que no discute, no existe”; “Es supernormal el hecho de que sean figuras públicas no significa que no discutan, son una pareja común y corriente y está bien” y “¿Maluma no puede tener diferencias con su pareja?“, son algunas de las palabras que escribieron sus seguidores.

Hasta el momento, ni el cantante ni su pareja se pronunciaron por medio de redes sociales, ya que suelen ser bastante reservados en cuanto a temas personales y en muy pocas ocasiones dan detalles de lo que es su relación amorosa y familiar.

Maluma enamoró a sus fans en Nueva York

Hace algunos meses, el cantante colombiano sorprendió a sus fanáticos en Estados Unidos, pues en medio de una colaboración con Boss, marca de lujo y moda, cantó sobre el Empire State e hizo historia como el primer colombiano en brillar en el imponente escenario.

Con un total de cuatro temas de su repertorio, el artista de la ciudad de Medellín cantó Corazón, Hawái, Chantaje y Bronceador.

En respuesta a su presentación, sus mayores admiradores se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y plasmaron sus opiniones con respecto al show que brindó en el rascacielos ubicado en la Quinta Avenida.