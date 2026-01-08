Gente

Captan a Maluma discutiendo con su esposa; video genera polémica en redes sociales

Los fanáticos del artista compartieron sus opiniones por medio de la sección de comentarios.

Laura Camila Másmela Bernal

9 de enero de 2026, 12:36 a. m.
La famosa pareja discutió dentro de un evento y el momento quedó captado en video. Foto: Montaje de SEMANA | Instagram: @maluma

Juan Luis Londoño, mejor conocido en la industria de la música como Maluma, se convirtió en tendencia en redes sociales, pues se compartió un video en el que, aparentemente, estaría teniendo una acalorada discusión con su pareja, Susana Gómez.

La pelea verbal se habría dado en un espacio de celebración de algún club o restaurante de la ciudad de Medellín; se observa un ambiente festivo con altos niveles de volumen en la música del ambiente.

El cantante está con Susana Gómez desde el 2021 Foto: @maluma

En el clip se puede ver al intérprete de Hawái, Sobrio y Felices los 4 en compañía de su pareja en lo que parece ser una pelea, teniendo en cuenta su expresión corporal y facial.

Aunque no se logra escuchar la conversación, a muchos de los usuarios de las redes sociales les llamó la atención la situación y generaron conversación al respecto.

