Maluma presumió su nuevo Ferrari y generó debate por su exclusivo diseño; la Policía lo detuvo

Desde hace varios años, Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, está posicionado como uno de los artistas colombianos con más éxito a nivel mundial, pues gracias a sus distintos álbumes y canciones ha podido conectar con millones de personas que siguen cada uno de sus pasos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el cantante paisa presumió su nueva adquisición, una camioneta Ferrari Purosangue en color verde menta, el único ejemplar en su tipo.

Esta es la nueva adquisición de Maluma. | Foto: Instagram @maluma

Con varias fotografías del momento de la entrega, Maluma se mostró emocionado y compartió cómo disfrutó el momento en compañía de su pareja y madre de su hija. “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo 1/1″, escribió.

¿Cuáles son las características de la nueva SUV de Maluma?

La Ferrari Purosangue, una SUV deportiva de lujo con capacidad para cuatro pasajeros y de color verde menta, lo cual corresponde a una personalización que el artista pidió.

Cuenta con un motor atmosférico V12 de 6.5 L y una potencia máxima de 725 hp (caballos de fuerza) a 7.750 rpm.

@tubarco ✨🚘 Maluma lo hizo de nuevo… ¡y no hablamos de música! 🎶 El colombiano acaba de estrenar su nuevo Ferrari Purosangue, el primer modelo de la marca con 4 puertas. 🔥 Pero este no es cualquier auto… es un 1 de 1 en el mundo, diseñado y hecho a la medida del artista. 🏎️✨ Sin duda, una verdadera pieza única para el “Papi Juancho”. 😎 ♬ BRONCEADOR - Juan Luis

Otros detalles a tener en cuenta:

Torque máximo: 716 Nm a 6.250 rpm

716 Nm a 6.250 rpm Tracción: Total (AWD)

Total (AWD) Transmisión: Automática de doble embrague, 8 velocidades

Automática de doble embrague, 8 velocidades Aceleración (0–100 km/h): 3,3 segundos

3,3 segundos Velocidad máxima: 310 km/h aprox.

310 km/h aprox. Consumo combinado: 16–18 L/100 km (variable según uso).

Así reaccionaron los seguidores de Maluma

Como era de esperarse, los millones de fanáticos del intérprete de Borró cassette, Hawái y Sobrio se pronunciaron por medio de la sección de comentarios y felicitaron al artista por este logro, pues desde hace varios días estaba en búsqueda de un vehículo de esta categoría.

“Eso, Dirty Boy, te lo mereces”; “Ese color está increíble”; “Felicidades, que la disfrutes”; “No, qué delicia de carro, está precioso”; “Dios mío, qué envidia (pero de la buena) se lo merece por ese trabajo tan increíble”; “De Colombia para el mundo, qué alegría”, y “Me encanta ver a este hombre así de feliz, se merece el mundo entero”, escribieron.

La Policía de Medellín inspeccionó la nueva camioneta de Maluma

En imágenes que circulan en internet se puede ver la adquisición del artista, algunas horas después de haber sido presumido en sus redes sociales, siendo revisada por varios agentes de tránsito en un retén.