Blessd subió foto con su ex y habría reconciliación; Maluma lo apoyó

El cantante de reguetón generó polémica en la sección de los comentarios.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 9:40 p. m.
Esta fue la reacción de Maluma a la posible reconciliación de Blessd con una de sus ex.
Esta fue la reacción de Maluma a la posible reconciliación de Blessd con una de sus ex. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Stiven Mesa Londoño, conocido en la industria de la música urbana como Blessd, se ha consolidado como una de las figuras de la farándula que más genera comentarios, especialmente en lo relacionado con su vida sentimental.

Pese a que durante varios años tuvo una relación de idas y venidas con Nicole Rivera, creadora de contenido de moda y estilo de vida apodada ‘La Suprema’, ha tenido relaciones con otras mujeres, las cuales han causado polémica en internet.

Pese a que intentaron mejorar su relación, la pareja volvió a terminar en el mes de enero.
Pese a que intentaron mejorar su relación, la pareja volvió a terminar en el mes de enero. | Foto: Instagram @blessd

Una de estas es Manuela QM, influenciadora fitness que suma más de 2 millones de seguidores. En 2024, tuvieron un comentado romance, ya que la mujer fue novia de Mr. Stiven, streamer colombiano que mantuvo una sólida amistad con Blessd, por lo que muchos catalogaron esta relación como una traición.

Aunque solo duraron unos meses y, posteriormente, tomaron caminos separados, el intérprete de Mírame, Medallo y Tendencia Global, sorprendió a su público en Instagram al compartir un carrusel de fotografías en el que presume nuevamente a la modelo antioqueña.

Contexto: Karina García destapó en SEMANA cómo es su relación actual con Blessd

En las imágenes se les puede observar demasiado felices disfrutando del momento y compartiendo juntos nuevamente. Aun cuando no hay un texto en el que hayan escrito algún mensaje, ‘El Bendito’ publicó emojis de caritas sonrientes con corazones en los ojos, lo que aumentó los rumores de una posible reconciliación.

Por el momento, Manuela QM no se ha pronunciado en sus redes sociales, y aunque suele ser activa en sus plataformas, habría decidido guardar silencio en su cuenta de Instagram, ya que no hay ninguna historia o publicación que haga referencia a su regreso con Blessd.

Sin embargo, los comentarios en internet no se hicieron esperar y miles de personas aprovecharon la oportunidad para pronunciarse y compartir diversas opiniones a través de la sección de los comentarios.

“A veces uno piensa que tan y resulta que tín”; “Qué decepción”; “Nadie mee va a creer que me soñé con esto”; “Ay, no, ya descansen, qué cansones”; “No sé por qué, pero me gusta jaja”; “Manuela aplicó la frase de ignore y niegue”; “Te entiendo, Blessd” y “¿Qué es esto por Dios", son algunas de las palabras que escribieron.

Contexto: Anuel AA se unió a Blessd y estrenan ‘Pórtate bonito’, canción que promete ser un éxito en lo que resta de 2025

Por otro lado, Maluma no se quedó callado y decidió manifestarse, generando un nuevo debate: “Velo velooooo”, escribió.

Ante esto, sus fans respondieron: “Oye, oye, ¿tú por qué estás alcahueteando esta guachafita?“; ”No, Maluma, ¿qué haces? jajaja" y “Maluma, enseñe a Blessd a portarse serio”.

Maluma comentó la última publicación de Blessd y recibió cientos de respuestas.
Maluma comentó la última publicación de Blessd y recibió cientos de respuestas. | Foto: Captura Instagram @blessd / Montaje: Semana

