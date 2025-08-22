Anuel AA se unió a Blessd y estrenan ‘Pórtate bonito’, canción que promete ser un éxito en lo que resta de 2025

Anuel y Blessd sorprenden recientemente al público con el lanzamiento de Pórtate Bonito, una colaboración que fusiona el estilo inconfundible del pionero del trap latino con la energía innovadora del artista paisa.

Este estreno no solo consolida el impacto internacional de ambos cantantes, sino que también promete convertirse en una de las canciones latinas más destacadas en lo que resta del año 2025.

Anuel y Blessd se juntan para nuevo lanzamiento y próxima gira. | Foto: Instagram: @anuel

Desde Medellín, con doble sorpresa, el Rey del Trap había anunciado a través de Instagram esta nueva colaboración.

Además, reveló que Blessd se unirá oficialmente a la gira Real hasta la muerte 2, acompañándolo en su recorrido por varias ciudades de Estados Unidos.

Tanto Anuel AA como Blessd ya han demostrado su química musical en sencillos como Deportivo y Mírame Remix, los cuales cuentan con millones de reproducciones en plataformas digitales y además, una gran acogida del público.

Ahora con Pórtate Bonito, ambos artistas apuestan nuevamente por un hit global que será el segundo sencillo oficial del tan esperado álbum Real hasta la muerte 2, cuya expectativa sigue creciendo con cada día que va pasando.

Hace 8 años, el 17 de julio, Anuel cambió el juego con Real hasta la muerte. Hoy, la historia se repite: falta poco para el estreno de RHLM2, un disco que lleva más de un año cocinándose y que promete ser tan icónico como el primero.

“Este es el segundo sencillo de mi álbum RHLM2. A toda la fanaticada y a los que han estado gritando ‘real hasta la muerte’ en cada show, esto es para ustedes", dijo el cantante en un primer momento.

“El tiempo de Dios es perfecto, y en el momento justo, les traemos Portate bonito. Este tema es un afro junto a mis hermanos Blessd y Ovy, hicimos este tema pensando en ustedes", agregó Anuel AA.

Anuel AA y Blessd estrenan canción juntos. | Foto: Cortesía

“Siempre es un honor romper con el hermanito Anuel. Pórtate bonito es otra para la historia, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo”, aseguró Blessd.

“Ya van 5 canciones juntos y lo que falta… estamos girando por los States llevando música real, desde Medellín para el mundo”, concluyó Blessd.

Con este lanzamiento Anuel y Blessed continúan la gira por Estados Unidos y tienen guardadas varias sorpresas que muy pronto revelarán a su público, confirmando que lo mejor aún está por venir.