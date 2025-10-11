Suscribirse

Gente

Hermana de Karol G, en una ola de críticas por tema de Anuel AA: “Lo que haya pasado con mi hermana, ya pasó”

Después de la polémica, Karol G respondió de forma privada a su hermana.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

11 de octubre de 2025, 11:01 p. m.
La canción que sonó en la historia de Verónica corresponde a Corazón Roto, en la que aparece Anuel AA.
Karol G y Verónica Giraldo | Foto: Karol G y Verónica Giraldo.

Verónica Giraldo, hermana mayor de la cantante Karol G, salió a dar explicaciones públicas después de que un video suyo en historias de Instagram —en el que se escuchaba la canción Corazón Roto (Versión que incluye a Anuel AA)— desatara una ola de críticas en redes sociales.

La empresaria y creadora de contenido aseguró que la publicación no altera las relaciones familiares y que su intención no fue apoyar al exnovio de la artista.

En el video difundido en sus historias, Verónica dijo que la pieza musical le gustó y que la puso sin pensar que eso podría generar polémica: “Que hayan pasado cosas con mi hermana no quiere decir que a mí no me pueda gustar algún tema... Yo a mi hermana la respeto, la admiro y, pues, simplemente, fue una canción que escuché, que me gustó y la puse”, expresó.

Karol G hará historia como la primera latina con shows exclusivos en el legendario teatro Crazy Horse de París
La ruptura de la pareja fue presentada por la artista como una etapa “tóxica y difícil. | Foto: Instagram @karolg

Añadió, además, que no mantiene una relación cercana con el cantante ni que su elección musical signifique un respaldo hacia él.

Tras la crítica en redes, Verónica publicó un segundo mensaje para dirigirse a quienes la cuestionaron. En él, defendió su derecho a escuchar la música que le guste y cuestionó que la gente “vea todo lo malo”: “No sé qué clase de corazón tendrán, que todo lo ven tan malo, todo lo critican”, dijo.

La artista le dijo a su hermana que no le pusiera tención a las críticas.
La artista le dijo a su hermana que no le pusiera tención a las críticas. | Foto: Captura de Pantalla: Verónicagiraldonavarro

La influencer agregó que en su familia “todo está muy bien” y pidió que no se amplifique una diferencia que, en su versión, no existe.

Después de la polémica, Karol G respondió de forma privada a su hermana para pedirle que no hiciera caso a los comentarios: “No le pongas atención a lo que diga la gente, recuerda siempre las intenciones de tu corazón”, le habría escrito la cantante.

En la captura de pantalla compartida, Verónica añadió: " Cuando los corazones son sanos y sin malas intenciones... Te amo, hermana, y gracias por ser mi motor".

La reacción se explica, en buena medida, por la exposición mediática del vínculo roto y tenso entre Karol G y Anuel AA en años recientes. La ruptura de la pareja fue presentada por la artista como “tóxica y difícil” y, desde entonces, cualquier gesto vinculado al puertorriqueño suele generar comentarios y especulaciones en redes.

