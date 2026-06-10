¿Tiene un camión de más de 20 años en Bogotá? El Distrito le paga hasta el 50 % para cambiarlo

La contaminación del aire sigue siendo uno de los principales desafíos ambientales para la capital. Aunque en los últimos años la ciudad ha impulsado medidas relacionadas con movilidad sostenible, electrificación del transporte y control de emisiones, el transporte de carga continúa apareciendo entre las fuentes que más afectan la calidad del aire en distintos corredores viales de la capital.

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Los vehículos antiguos siguen teniendo un fuerte impacto ambiental debido a sus emisiones contaminantes y al desgaste de tecnologías que ya no cumplen con estándares modernos. Por esa razón, el Distrito anunció un nuevo programa de incentivos dirigido a propietarios de vehículos de carga pesada, mediante el cual Bogotá cubrirá hasta el 50 % del valor de un camión nuevo para quienes decidan chatarrizar automotores antiguos y migrar hacia tecnologías más limpias.

La iniciativa también contempla acceso a líneas de crédito por hasta $7.500 millones para facilitar la modernización del sector transportador. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Ambiente, las ayudas económicas estarán dirigidas a pequeños y medianos transportadores cuyo vehículo esté matriculado en Bogotá.

Foncarga, la nueva estrategia en Bogotá para combatir con la contaminación. Foto: Tomado de X @SectorMovilidad

Según explicó el Distrito, el incentivo podrá cubrir hasta la mitad del valor comercial del nuevo vehículo, dependiendo de las características técnicas del camión a reemplazar y de la tecnología escogida por el propietario. Entre las alternativas contempladas aparecen vehículos con estándares Euro VI, tecnologías a gas y opciones eléctricas.

Adicionalmente, la oferta corresponde a vehículos livianos y medianos de carga, con peso bruto vehicular igual o inferior a 10,5 toneladas, y a volquetas de hasta tres ejes.

¿Cómo aplicar al programa?

Los interesados deben cumplir con las condiciones de antigüedad establecidas por el programa, que son vehículos con más de 20 años de circulación. El proceso inicia con la inscripción en esta plataforma dispuesta por la Administración Distrital, donde se evalúa el cumplimiento de requisitos y se adelanta la revisión técnica y documental de cada caso.

Una vez aprobado, el solicitante puede avanzar en la postulación para acceder a los incentivos económicos o a la línea de crédito habilitada en alianza con entidades financieras, que permite financiar parte del valor del vehículo nuevo con plazos y condiciones preferenciales.

Este proyecto, llamado Foncarga, pasa del papel a la calle. Su primer beneficiario fue Fernando Cáceres, quien reemplazó un camión modelo 78 por un vehículo nuevo con tecnología dedicada a gas natural Euro VI.

“Hace dos años encontramos un fondo que existía, pero que no estaba operando. Hoy, la administración de Carlos Fernando Galán entrega el primer vehículo con tecnología dedicada a gas natural Euro VI y demostramos que Bogotá puede mejorar la calidad del aire mientras acompaña a los pequeños transportadores en la transición hacia tecnologías más limpias y competitivas”, señaló Adriana Soto, secretaria Distrital de Ambiente.