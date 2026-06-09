Estas son las 13 nominaciones de Bogotá en los ‘Óscar del turismo’: así puede votar por la capital del país

Bogotá recibió 13 nominaciones en los World Travel Awards 2026, conocidos como los ‘Óscar del turismo’.

En estos premios, la ciudad no solo compite por su infraestructura, sino también por su posicionamiento estratégico como eje de negocios y cultura de Sudamérica.

Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, destacó las nominaciones: “No es solo el reconocimiento a una gestión, es el premio a la tenacidad de nuestros guías, chefs, hoteleros y de cada ciudadano que recibe al visitante con orgullo. Estar en la élite del turismo mundial nos demuestra que, cuando sumamos esfuerzos entre el sector público y privado, nuestra capital no tiene límites. Estas nominaciones son de todos y para todos los bogotanos”, dijo.

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Las 13 categorías

Estas son las categorías en las que fue nominada la capital del país:

1. Destino de Ciudad Líder en Sudamérica.

2. Destino de Viajes de Negocios Líder.

3. Destino de Escapada Urbana Líder.

4. Destino de Ciudad Cultural Líder.

5. Destino de Festivales y Eventos Líder.

6. Destino de Reuniones y Conferencias Líder.

7. Patronato de Turismo de Ciudad Líder (IDT Bogotá).

8. Aeropuerto Líder en Sudamérica (El Dorado).

9. Sala VIP de Aeropuerto Líder (El Dorado Lounge).

10. Terminal FBO Líder en Sudamérica (Aerosupport Bogotá).

11. Centro de Conferencias Líder (Ágora Bogotá Convention Center).

12. Hotel de Ciudad Líder en Sudamérica (Sofitel Bogotá Victoria Regia).

13. Hotel de Diseño Líder en Sudamérica (B.O.G. Hotel).

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Pareja feliz tomándose de la mano mientras hacen turismo en Bogotá Foto: Getty Images

“Estas nominaciones celebran nuestra agenda imparable y demuestran que la oferta turística de la capital es un tejido vivo que se construye día a día con el aporte de todos”, destacó el Instituto de Turismo de Bogotá.

¿Cómo votar por Bogotá?

Regístrese: Ingrese a www.worldtravelawards.com/vote. Active su cuenta: Cree su perfil con su correo electrónico, revise su bandeja de entrada y haga clic en el enlace de verificación que recibirá. Seleccione la región: Una vez inicie sesión, elija la región “South America”. Vote por Bogotá: Seleccione cada categoría de las 13 por las que quiera votar y marque su preferencia por la capital y sus aliados.

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Bogotá ingresó oficialmente al top 40 mundial de la industria de reuniones y eventos, al alcanzar la posición número 36 entre más de 1.600 ciudades evaluadas en todo el mundo por la International Congress and Convention Association (ICCA).

“Este histórico ascenso de 15 posiciones en el escalafón global es el reflejo del esfuerzo articulado de toda la cadena turística. Bogotá no es solo un destino de paso; hoy se consolida con orgullo como el epicentro estratégico de los más grandes congresos, convenciones y encuentros de talla internacional en la región”, señaló el Instituto de Turismo de la capital del país.