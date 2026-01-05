De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), Bogotá cerró el 2025 con cifras históricas que reafirman su liderazgo turístico en América Latina y su creciente posicionamiento a nivel global.

La entidad explicó que estos resultados fueron confirmados por el Observatorio de Turismo de la ciudad, el cual reportó un récord sin precedentes en la llegada de visitantes internacionales, un impacto económico de gran magnitud y elevados niveles de satisfacción entre los viajeros. De acuerdo con la Gran Encuesta de Viajeros 2025-I, la experiencia en Bogotá obtuvo una calificación de 82,8 sobre 100.

En cuanto al flujo de turistas, 2025 marcó un gran punto de inflexión, al superar los 1,7 millones de visitantes internacionales, una cifra que consolida a la capital como el principal destino internacional del país y fortalece su posicionamiento como hub turístico y de conectividad en América Latina.

Este dato lo revelan las más recientes cifras del Boletín de Cifras de Turismo en Bogotá (octubre–noviembre 2025) del Observatorio de Turismo de Bogotá, con información de Migración Colombia, Aerocivil, DANE, MinCIT y ONU Turismo.

Por su parte, el Distrito destacó que, en diciembre, la ciudad registró un crecimiento del 19.6 % en comparación con 2024, con una cifra cercana de 1.5 millones.

“Con más de 15.600 vuelos programados para diciembre, la conectividad aérea también experimentará un crecimiento significativo, especialmente en rutas internacionales desde Argentina, Brasil, Estados Unidos y otros países de la región”, indicó.

Según el IDT, diciembre se convirtió en el mes de mayor afluencia turística, con una estimación de 1,36 millones de visitantes, un 19,6 % más que en el mismo mes de 2024. De esta manera, se confirmó que los eventos de Navidad se consolidan como un fuerte atractivo.

Asimismo, se evidencia el impacto directo de este sector en el empleo, ya que en el tercer trimestre de 2025, se registró un promedio mensual de 119.655 empleos, equivalentes al 2,8 % del total de ocupados en Bogotá. Frente al mismo periodo del año anterior, el empleo turístico creció 15,5 %, impulsado por los sectores directos, que pasaron de 19.861 a 28.604 puestos (+44,0 %).

“Las proyecciones al cierre de 2025 nos permiten afirmar que este año marca un antes y un después para el turismo en Bogotá. Además, la ciudad fue merecedora en 2025 de grandes reconocimientos, como la elección de Bogotá como sede de la World of Coffee 2027, una prueba de que nuestra capital no solo está en el mapa, sino que lidera la agenda global”, precisó Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá.