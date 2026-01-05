Turismo

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

La ciudad alcanzó un nuevo e importante récord histórico en la llegada de visitantes internacionales en 2025.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de enero de 2026, 12:08 p. m.
Panorámica de Monserrate.
Panorámica de Monserrate. Foto: Invest in Bogotá.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), Bogotá cerró el 2025 con cifras históricas que reafirman su liderazgo turístico en América Latina y su creciente posicionamiento a nivel global.

La entidad explicó que estos resultados fueron confirmados por el Observatorio de Turismo de la ciudad, el cual reportó un récord sin precedentes en la llegada de visitantes internacionales, un impacto económico de gran magnitud y elevados niveles de satisfacción entre los viajeros. De acuerdo con la Gran Encuesta de Viajeros 2025-I, la experiencia en Bogotá obtuvo una calificación de 82,8 sobre 100.

Así se siente México desde la ‘Finca de Ensueño’ de Clara Hernández, la mujer que refleja la gastronomía y cultura mexicana desde su hogar

En cuanto al flujo de turistas, 2025 marcó un gran punto de inflexión, al superar los 1,7 millones de visitantes internacionales, una cifra que consolida a la capital como el principal destino internacional del país y fortalece su posicionamiento como hub turístico y de conectividad en América Latina.

Este dato lo revelan las más recientes cifras del Boletín de Cifras de Turismo en Bogotá (octubre–noviembre 2025) del Observatorio de Turismo de Bogotá, con información de Migración Colombia, Aerocivil, DANE, MinCIT y ONU Turismo.

Turismo

El municipio del oriente antioqueño que estará de fiesta del 6 al 11 de enero: esta es su programación oficial por día

Turismo

El histórico pueblo boyacense reconocido por su riqueza natural y bellos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Así se siente México desde la ‘Finca de Ensueño’ de Clara Hernández, la mujer que refleja la gastronomía y cultura mexicana desde su hogar

Turismo

El pueblo antioqueño reconocido por su producción cafetera y sus hermosos paisajes: es un destino encantador a tres horas de Medellín

Turismo

No es Villa de Leyva ni Ráquira. El pueblo boyacense que encanta con sus casas coloniales, calles empedradas y otros atractivos

Turismo

El colorido pueblo del Eje Cafetero reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, ideal para el ecoturismo

Turismo

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó San Lorenzo, un destino con riqueza natural e historia a dos horas de Medellín

Turismo

El tesoro colonial oculto para visitar en enero; está a solo tres horas de Bogotá

Turismo

El nombre de este pueblo de Boyacá significa ‘detrás del cerro’, una joya que destaca por su agradable clima y lindos paisajes

Turismo

Top de los cinco barrios que todo turista debería conocer durante un viaje a Cali este 2026

Por su parte, el Distrito destacó que, en diciembre, la ciudad registró un crecimiento del 19.6 % en comparación con 2024, con una cifra cercana de 1.5 millones.

Bogota, Colombia
Panorámica de la ciudad de Bogotá. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Con más de 15.600 vuelos programados para diciembre, la conectividad aérea también experimentará un crecimiento significativo, especialmente en rutas internacionales desde Argentina, Brasil, Estados Unidos y otros países de la región”, indicó.

Según el IDT, diciembre se convirtió en el mes de mayor afluencia turística, con una estimación de 1,36 millones de visitantes, un 19,6 % más que en el mismo mes de 2024. De esta manera, se confirmó que los eventos de Navidad se consolidan como un fuerte atractivo.

El histórico pueblo boyacense reconocido por su riqueza natural y bellos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Asimismo, se evidencia el impacto directo de este sector en el empleo, ya que en el tercer trimestre de 2025, se registró un promedio mensual de 119.655 empleos, equivalentes al 2,8 % del total de ocupados en Bogotá. Frente al mismo periodo del año anterior, el empleo turístico creció 15,5 %, impulsado por los sectores directos, que pasaron de 19.861 a 28.604 puestos (+44,0 %).

“Las proyecciones al cierre de 2025 nos permiten afirmar que este año marca un antes y un después para el turismo en Bogotá. Además, la ciudad fue merecedora en 2025 de grandes reconocimientos, como la elección de Bogotá como sede de la World of Coffee 2027, una prueba de que nuestra capital no solo está en el mapa, sino que lidera la agenda global”, precisó Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá.

Más de Turismo

El Santuario, Antioquia

El municipio del oriente antioqueño que estará de fiesta del 6 al 11 de enero: esta es su programación oficial por día

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

Lago de Tota

El histórico pueblo boyacense reconocido por su riqueza natural y bellos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Ella es Clara Margarita Hernández Topete.

Así se siente México desde la ‘Finca de Ensueño’ de Clara Hernández, la mujer que refleja la gastronomía y cultura mexicana desde su hogar

Betania, Antoquia

El pueblo antioqueño reconocido por su producción cafetera y sus hermosos paisajes: es un destino encantador a tres horas de Medellín

tenza, Boyacá

No es Villa de Leyva ni Ráquira. El pueblo boyacense que encanta con sus casas coloniales, calles empedradas y otros atractivos

Circasia

El colorido pueblo del Eje Cafetero reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, ideal para el ecoturismo

Yolombó, Antioquia

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó San Lorenzo, un destino con riqueza natural e historia a dos horas de Medellín

Guaduas, Cundinamarca

El tesoro colonial oculto para visitar en enero; está a solo tres horas de Bogotá

Manta, Cundinamarca

A dos horas de Bogotá: este es el encantador pueblo apodado ‘retacito de cielo’, un destino perfecto para el ecoturismo

Noticias Destacadas