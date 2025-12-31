Turismo

Turismo en Bogotá: estas son las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitaron la ciudad en 2025

Venezolanos y estadounidenses encabezan el listado.

Redacción Turismo
31 de diciembre de 2025, 2:31 p. m.
Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin. Foto: ProColombia

Un total de 1.734.681 visitantes internacionales recibió Bogotá entre enero y noviembre de este año, lo que representa un crecimiento del 2,8 % frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con información del Observatorio de Turismo de la ciudad, con información de Migración Colombia, Aerocivil, DANE, MinCIT y ONU Turismo.

Visitantes

Según la Alcaldía, estas cifras se dan un contexto de expansión sostenida del turismo en la ciudad. “De acuerdo con las proyecciones de la investigación Viajeros en Bogotá, en 2025 la capital recibirá cerca de 14.827.435 turistas, lo que representa un aumento del 5,3 % frente a 2024 (14.074.859) y un crecimiento del 20,1 % respecto a 2023, confirmando la consolidación de Bogotá como destino urbano de referencia en la región", señaló la entidad.

Tres termales cerca de Bogotá para disfrutar en esta temporada de vacaciones; un plan familiar para no perderse

Conectividad aérea: más oferta internacional

La Alcaldía también manifestó que la conectividad aérea ha sido un factor clave en este desempeño. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se programaron 2,66 millones de asientos en vuelos internacionales hacia Bogotá, un incremento del 7,1 % frente al mismo periodo anterior, con conexiones desde 31 países.

Entre enero y octubre de 2025, tanto nacional como internacional, se operaron 142.257 vuelos hacia la ciudad, con una leve disminución del 0,6 % frente a 2024. “De esta manera, mientras que el tráfico internacional creció 7,5 %, el tráfico nacional presentó una caída del 4,2 %. En este periodo se ofertaron 22.749.129 sillas y viajaron 18.516.580 pasajeros, alcanzando un nivel de ocupación del 81,3 %. Avianca concentró aproximadamente el 50 % de los vuelos con destino a Bogotá“, subrayó la entidad.

Centro histórico de Bogotá
Pareja feliz tomándose de la mano mientras hacen turismo en Bogotá Foto: Getty Images

Principales mercados y motivos de viaje

Los principales países de origen de los visitantes internacionales fueron Venezuela (16,2 %), Estados Unidos (15,2 %), México (10 %), España (6,0 %) y Ecuador (6,0 %), entre otros. El principal motivo de viaje fue turismo (55,6 %), seguido de tránsito y tripulación (18,4 %) y eventos y negocios (8,1 %).

Turismo en Bogotá: anuncian estrategia para proteger a los viajeros; estas son las medidas

Empleo turístico

Entre agosto y octubre de 2025, el sector registró un promedio mensual de 117.573 empleos, equivalentes al 2,7 % del total de ocupados en la ciudad, con una variación de +5,3 % frente al mismo trimestre de 2024. Los sectores conexos pasaron de 45.672 a 58.740 empleos (+28,6 %), mientras que los sectores directos (alojamiento y agencias de viaje) pasaron de 28.557 a 23.870 empleos (-16,4 %) y el sector transporte de 37.425 a 34.962 empleos (-6,6 %).

En relación con la ocupación hotelera, esta se ubicó en 64,2 %, superando en 11,5 puntos porcentuales el promedio nacional, aunque con una caída de 0,8 puntos porcentuales frente a septiembre de 2024.

Noticias Destacadas