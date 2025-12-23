Turismo

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

Si planea quedarse en la capital colombiana, descubra la programación que ofrece para compartir en familia.

Redacción Turismo
23 de diciembre de 2025, 5:31 p. m.
Amigas recorriendo las calles de Bogotá
Amigas recorriendo las calles de Bogotá Foto: Getty Images

La oferta de planes en Bogotá no termina con los espectáculos navideños. La capital también cuenta con una amplia y variada programación imperdible para quienes deciden quedarse y disfrutar de sus vacaciones de fin de año.

Para los padres de niños o niñas de cero a cinco años, la ciudad ofrece una experiencia artística en la que podrán jugar, explorar, crear e interactuar desde los lenguajes del arte. La actividad se realizará en el Biblioteca Pública Virgilio Barco, el 24 de diciembre de 2025, a las 2:00 p.m.

La entrada es libre y no se necesita inscripción ni presentar documentos de identidad. Es importante tener en cuenta que para esta actividad no se permite el ingreso de mascotas.

Para los amantes de los espectáculos llenos de magia, acrobacia y alegría, estará disponible La Varieté de Fin de Año, que celebra el espíritu de la Navidad y el cierre del 2025 a través del arte del circo, el humor y el encuentro comunitario.

La función de este show es en Centro Felicidad Chapinero y está programada para el sábado, 27 de diciembre. La entrada es gratis y promete una presentación vibrante, accesible y diseñada para todas las edades.

Planes en Bogotá
El Centro Felicidad Chapinero, en el marco de sus celebraciones navideñas, invita a la presentación circense “Varieté de circo”. Foto: Crédito: Alcaldía de Bogotá

Otro plan ideal para compartir en familia es la visita al Museo del Oro. Los domingos la entrada es gratuita para todos y según la plataforma TripAvisor, es uno de los atractivos turísticos considerados como imperdibles en Bogotá.

En 2018 este emblemático lugar fue reconocido por National Geographic como uno de los mejores museos de historia a nivel mundial, junto a destacados lugares como el Museo de Auschwitz en Polonia y el Museo del Louvre, en Paris, Francia.

El lugar resguarda más de 34.000 piezas de oro y aleaciones, además de cerca de 25.000 objetos de cerámica, piedra, concha, hueso y textiles, conformando la mayor colección de orfebrería prehispánica a nivel mundial, destaca la Alcaldía de Bogotá en su sitio web. Entre los objetos más llamativos están el Poporo Quimbaya y la balsa muisca.

Un recorrido por el nuevo Museo del Oro
Foto: Daniel Reina
La localidad de La Candelaria es otra zona recomendada para compartir en familia durante la temporada de fin de año. Allí se estarán presentando diferentes espectáculos culturales nocturnos con música, desfiles comunitarios, comercio local y más sorpresas.

Además, es uno de los sitios turísticos más icónicos de la ciudad, reconocido por sus calles de piedra empinadas. Contemplar sus casas, muchas de ellas con balcones coloniales, significa adentrarse en un viaje al pasado donde el arte y la cultura son protagonistas.

