Este es uno de los mejores planes navideños gratis a solo 20 minutos de Bogotá

Cada fin de semana miles de familias acostumbran a cambiar de rutina para disfrutar de un ambiente diferente y salir de la rutina del trabajo e incluso de la cotidianidad de la ciudad.

Es por eso que a tan solo 20 minutos de la ciudad de Bogotá se encuentra el pueblo de Cota, ubicado en el departamento de Cundinamarca, donde en esta época del año reciben a miles de visitantes.

Este municipio se viste de luces con un alumbrado navideño que adornan cada rincón de sus calles, las cuales incorpora tecnología LED en figuras temáticas de gran formato.

La administración municipal dio a conocer que este año se ha vuelto especial debido a que, a diferencia de temporadas navideñas pasadas, hay senderos iluminados para que los visitantes puedan transitar libremente.

Alumbrado navideño en Cota, Cundinamarca | Foto: Suministrada / API

Esta propuesta impulsa el fácil acceso de los ciudadanos en el recorrido, así como también la movilidad en la zona para evitar que las atracciones de Navidad se vean colapsadas.

Los organizadores señalaron que el alumbrado incluye espacios diseñados para fotografías y recreación familiar. Durante las noches de novena se desarrollarán actividades artísticas y culturales en distintos puntos del municipio, con el propósito de acompañar el flujo de visitantes.

El alcalde de Cota, Orlando Balsero, afirmó que habrá completa presencia del esquema de seguridad permanente de las autoridades locales en las zonas de mayor afluencia del municipio.

“Este alumbrado es un motor de integración, crecimiento familiar y económico. Es una invitación a crear hermosos recuerdos. Hemos articulado zonas 100 % seguras y hemos potenciado la nueva economía de emprendedores y comercio en general para que los visitantes disfruten de opciones únicas en gastronomía, esparcimiento y diversión”, declaró.