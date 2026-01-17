La Presidencia destinó millonarios recursos para los eventos navideños de Gustavo Petro, entre ellos las novenas del mandatario

Un contrato al que tuvo acceso SEMANA deja en evidencia los millonarios recursos que se solicitaron desde la Presidencia para varios eventos de fin de año, en los cuales estuvo presente el presidente Gustavo Petro en algunos de ellos. Se trata de una adición presupuestal por 1.500 millones de pesos para la vigencia de 2025 que se requirió para varias dependencias de la Presidencia de la República.

El contrato fue suscrito con la empresa de Servicios Postales Nacionales del Estado, 4-72, que por su carácter mixto no debe reportar a quiénes subcontrata, como ya lo había revelado esta revista en una investigación anterior.

Según el documento, que fue encontrado por Jairo Ladino, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, uno de los rubros que más llama la atención de las adiciones fue por 450 millones de pesos para los eventos de fin de año de la Presidencia, así se deja de precedente en la solicitud.

Jairo Ladino, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

“De acuerdo con la necesidad del Grupo de Salones de Estado y Casas Privadas, para garantizar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de las actividades requeridas por la agenda del señor presidente de la república, en las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se requieren recursos para responder a esta necesidad en lo que resta al mes de diciembre de 2025, tomando los dos eventos más significativos de la ejecución del mes de diciembre del año 2024”, argumentaron desde la Casa de Nariño para solicitar esta adición.

Aunque no se detalla en concreto para qué iban a ser utilizados esos recursos, se mencionó que se basarían en dos novenas navideñas que hizo el Gobierno nacional en 2024 y que costaron más de 440 millones de pesos.

Según reconocieron desde la misma Presidencia en el contrato, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el 16 de diciembre de 2024, se gastó 401.380.545 pesos para una novena con el presidente Petro, mientras que otra que se realizó el 23 de diciembre de ese mismo año tuvo un valor de 39.178.293 pesos, para un total de 440.558.839.

Petro les deja regalo de Navidad a los colombianos que considera “megarricos”: así es el decreto de emergencia económica

Entre los registros oficiales de la Presidencia, se encuentra que ese año Petro realizó los dos eventos de este tipo. Uno fue en Ciénaga de Oro, Córdoba, donde el mandatario habló sobre la “esperanza”.

Mientras que el 24 de diciembre la Presidencia hizo dos eventos navideños: uno en Zipaquirá, donde Petro anunció el incremento del salario mínimo para 2025, y luego se llevó a cabo la tradicional comida con habitantes de calle en la plaza de Armas de la Casa de Nariño, que ya se ha vuelto tradición para el mandatario cada Navidad.

“El habitante de calle es un ciudadano y una ciudadana sujeto de derechos, y de acuerdo con la Constitución de 1991, todo funcionario público, todo miembro del Estado, debe servirles, no al contrario”, aseguró Petro en su discurso.

Con la adición presupuestal que se solicitó para 2025, Petro volvió a realizar estos eventos. Aunque en el papel se solicitaron 450 millones de pesos, teniendo en cuenta las novenas del año pasado, esta vez solo se realizó el almuerzo con los habitantes de calle, evento al que, como reconoció el mandatario, llegó unas horas tarde.

En la adición presupuestal se aclara que el valor solicitado fue con respecto a lo que costaron dos novenas que hizo la Presidencia en 2024. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

“El día 16 y 23 de diciembre de 2025, conforme a la agenda presidencial, se ha proyectado la realización de dos eventos en los que participará el señor presidente de la república, cuyas características y requerimientos son similares a los eventos realizados durante el mes de diciembre del año 2024, razón por la cual se ha advertido la necesidad de adicionar la suma de 450.000.000 de pesos para la vigencia 2025”, se redactó en el documento.

A pesar de que esa dependencia de la Presidencia tuvo en cuenta el valor del año pasado, esta vez le incrementó un porcentaje de un poco más del 2 por ciento. “Se tomó el valor histórico de un evento realizado en la vigencia 2024 (diciembre), cuyas características y requerimientos guardan similitud con los eventos que se pretenden realizar el 16 y el 23 de diciembre de 2025, adicionado en un 2,14 por ciento, en razón de la variación de algunos de los precios de los ítems solicitados ofertados”, señalaron.

Y agregaron: “Así las cosas, el Grupo de Salones de Estado y Casas Privadas ha identificado la necesidad de adicionar el valor total del Contrato de Prestación de Servicios n.° 328-25 en la suma de cuatrocientos cincuenta millones ($450.000.000)”.

El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

En el evento que realizó Petro el pasado 24 de diciembre con los habitantes de calle, se comprometió a trabajar por ellos y a invertir más recursos en esta población. “Nosotros, el Gobierno del cambio, los considera los primeros, así nos pongan presos, así nos persigan, así nos calumnien; hasta el señor Trump me calumnia, pero ustedes en mi corazón son los primeros y así lo hemos demostrado”, afirmó Petro.

Eso contrasta con los recursos que se han destinado a través del Ministerio de la Igualdad, que es la cartera encargada de atender a esta población. Según el mismo reporte del mapa de inversiones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el rubro del Ministerio de la Igualdad, la ejecución del proyecto para dignificar las condiciones de los habitantes de calle en la vigencia de 2025 fue de 58.137.966 pesos de un presupuesto aprobado de 8.282.601.618 pesos, es decir, menos del 1 por ciento.

“El mismo mapa de inversiones lo confirma; aparecen inversiones del 0,48 por ciento en el año 2025. Eso genera indignación cuando vemos lo que hacen con los habitantes de calle, y es que los terminan utilizando y son ellos los que más ayuda necesitan”, afirmó Ladino.

Documentos que relacionan los gastos que se hicieron durante la época navideña por parte del Gobierno Petro. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Llama la atención que varios de los contratos que se ejecutaron desde esa cartera sean convenios a cero pesos. Uno de ellos fue suscrito por 4 millones de pesos durante un mes para “prestar servicios profesionales para apoyar en la creación y desarrollo de estrategias, lineamientos y proyectos dirigidos a personas en situación de calle”.

Sin embargo, en el informe de gestión del contratista se incluyó un “planteamiento de concientización en calle” durante el evento de la Celac en Santa Marta, donde realizó la performance Devolviendo el aliento al mar, con acciones como “caminar”, “colgarse la ropa”, “abrazar pelotas”, “mover costales”, “regar sal” y “escribir en la arena”, entre otras.

“El Gobierno no debería destinar estos recursos a eventos que realmente no solucionan los problemas de los habitantes de calle ni los problemas reales de la población. Hablan de una supuesta emergencia económica, pero está claro que las prioridades del Gobierno están en las elecciones y no en resolver los problemas del país”, señaló el candidato a la Cámara.

“La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

Para Ladino, estos hechos contrastan con las decisiones recientes del presidente Gustavo Petro sobre la deuda externa y otras finanzas del país, además de los llamados de austeridad que ha hecho durante su Gobierno.

“Estamos en plena emergencia económica y eso debería significar austeridad, pero vemos que el Gobierno en el fin de año pidió recursos por 450 millones de pesos para eventos. Hizo toda una parafernalia y una novena para habitantes de calle, pero no los ayudó realmente; sí los utilizó para fines mediáticos y eso no está bien”, concluyó.