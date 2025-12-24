Así fue el banquete de Navidad de Petro con habitantes de calle en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño: “Los últimos serán los primeros”

El presidente Gustavo Petro, vestido con una chaqueta bordada que le regalaron los habitantes en condición de calle, salió a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para realizar un almuerzo de Navidad con ellos.

Los ministros y ministras fueron los encargados de servirle el almuerzo a estos habitantes y exhabitantes de calle, en integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y comunidades indígenas.

Gustavo Petro recibió regalo de Navidad de los habitantes de calle: “Mi pinta para el almuerzo”

“San Francisco de Asís dijo que ‘los últimos serán los primeros’, eso ha sido este Gobierno o intento que sea, por eso los ministros y ministras van a servirle a ustedes la cena, considerados por la sociedad como los últimos, nosotros el gobierno del cambio, los considera los primeros. Ustedes en mi corazón son los primeros”, dijo Petro luego de saludar a estas personas.

Entre abrazos, sonrisas y esperanza, rodeado del amor de las personas en condición de calle y acompañado de su familia, el Presidente @PetroGustavo compartió un encuentro de dignidad en esta Navidad, recordándoles que para este Gobierno ellos son los primeros.



Además, las… pic.twitter.com/48fDPAX7Gn — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 24, 2025

La chaqueta negra con flores hizo parte de su “pinta” para el evento, al que estuvo acompañado de sus hijas Andrea y Antonella y su madre, la señora Clara Nubia Urrego.

“Así que espero una buena comida, que seamos hermanos y hermanas; nunca nos dejemos ganar de la codicia, el corazón será ganado por la vida y por el amor, y todos nosotros necesitamos vida y amor, no oscuridad ni miedo. No que nos peguen, sino que te enseñen, y es la hora del saber”, agregó Petro.

El presidente Gustavo Petro junto a los habitantes de calle. Foto: Presidencia

Al finalizar sus palabras, el presidente, entre abrazos y sonrisas, se sentó a la mesa y disfrutó junto a ellos de una bandeja paisa, como regalo de Navidad.

“El ser humano vence siempre las dificultades. En latín se dice, ad astra, ad asperus, entre las estrellas, a pesar de las dificultades. Así que vamos a las estrellas. Eso hay que meterlo en el chip cerebral, cada uno, cada una, para poder ser cada día mejores y no dejarnos esclavizar, porque los seres humanos somos libres. Hombres libres, mujeres libres”, puntualizó Petro.