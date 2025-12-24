Confidenciales

Gustavo Petro recibió regalo de Navidad de los habitantes de calle: “Mi pinta para el almuerzo”

Junto a sus hijas, el mandatario colombiano almorzó con ellos en la Casa de Nariño.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 9:01 p. m.
Gustavo Petro mostró el regalo de los habitantes de calle.
Gustavo Petro mostró el regalo de los habitantes de calle. Foto: Gustavo Petro

En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro protagonizó un almuerzo navideño con habitantes de calle, comunidad LGBTIQ+ y comunidades indígenas.

Antes del evento, a través de su cuenta de X, el mandatario mostró el regalo de Navidad por parte de los habitantes de calle, quienes le entregaron una chaqueta bordada.

La chaqueta negra, con flores, hizo parte de su “pinta” para el evento, al que también llevó una gorra de Bachué, marca de Andrea Petro, una de sus hijas.

“Mi pinta en el almuerzo con los habitantes de calle. La chaqueta la hicieron los habitantes de calle y es mi regalo de Navidad. Los últimos serán los primeros“, publicó el presidente colombiano en X.

El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

En el almuerzo, el presidente se refirió a la chaqueta: “La hicieron con sus propias manos, demostrando que todos pueden superarse. El ser humano vence siempre las dificultades”.

