Cámara de Representantes suspende a Gloria Arizabaleta, quien investiga supuestas irregularidades de Gustavo Petro

La Cámara de Representantes ofició la suspensión provisional de la condición congresional de Gloria Elena Arizabaleta, quien ordenó apartar del cargo al presidente Gustavo Petro una vez se superara la segunda vuelta por la Casa de Nariño y que figura como investigadora de las presuntas irregularidades que habría cometido el jefe de Estado.

En una resolución firmada por la mesa directiva de la Cámara se estipuló: “Suspender provisionalmente la condición congresional a la honorable representante a la Cámara, Gloria Elena Arizabaleta (…). Requerir a la doctora para que proceda ante la División de Servicios y la Sección de Suministros de la corporación a la devolución de los bienes de propiedad de la Cámara que le fueron suministrados para el ejercicio de su actividad congresional”.

La representante Gloria Arizabaleta, quien suspendió a Petro, se sostiene en su polémica decisión y anuncia que será enviada al presidente del Senado

También se declaró la vacante temporal de la curul que ella ocupa, por el Valle del Cauca, en representación del Pacto Histórico, “condicionada a las decisiones que adopte la autoridad judicial competente en el proceso seguido en contra del mencionado congresista”.

Así las cosas, por ahora, Arizabaleta no tendrá reemplazo en el Legislativo.

Gloria Arizabaleta. Foto: PRENSA REPRESENTANTE GLORIA ARIZABALETA

La decisión de la Cámara de Representantes se originó por la suspensión que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Arizabaleta hasta el 20 de julio por ordenar irregularmente la separación del cargo del presidente Gustavo Petro.

No solo eso. El ente control disciplinario también estudiará sus actuaciones en detalle: “Abrir investigación disciplinaria en contra de Gloria Elena Arizabaleta Corral en su condición de representante a la Cámara, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

Horas de infarto en la Comisión de Acusación. Tras la suspensión de Gloria Arizabaleta, así se le despejará el camino a Petro en sus investigaciones

Las actuaciones de Arizabaleta generaron tormenta en Colombia. Tanto el Pacto Histórico como la oposición reprocharon la suspensión hacia Gustavo Petro. Ella, al parecer, se mantuvo en su teoría de que sí puede apartar al jefe de Estado de su cargo.