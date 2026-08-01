SEMANA: A Gustavo Petro le quedan ocho días en el poder, ¿qué siente como hija?

ANDREA PETRO: ¡Qué emoción que esto se acabe! Una tristeza porque no alcanzamos a lograr algunos de los objetivos, pero en gran parte se cumplieron las metas y se pudo ir más allá. Pero sí necesitamos descansar. Sobre todo mi papá. No solo él está cansado. Nosotros como familia estamos igual, bastante agotados. Fue muy difícil. Lo que más me cansó fueron los ataques personales, el matoneo, el odio de la gente y las mentiras.

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SEMANA: Al menos después del 7 de agosto los focos de la prensa no estarán sobre ustedes, aunque Petro seguirá generando noticia.

A.P.: No será lo mismo. El foco de atención estará en otra familia y no en la nuestra. Mi papá será el líder de la oposición, pero como familia no seremos el centro de atención. No mirarán si nos reímos o si la embarramos. Es un descanso y ya es bueno para nosotros. Ninguna familia presidencial ha querido continuar, así digan lo contrario, ni siquiera los Santos.

SEMANA: ¿Qué será lo primero que hará Petro después del 7 de agosto?

A.P.: Descansar. No sé qué tiempo se tomará, pero dormirá porque durante cuatro años casi no lo hizo. No sé si en Colombia. Él tiene un problema mayor y es que forma parte de la Lista Ofac. No puede viajar, salir del país; es muy complicado, a menos que lo haga antes de que se termine su gobierno, pero lo dudo demasiado.

Andrea Petro dice que no ve a Gustavo Petro pidiendo exilio, porque no duraría más de tres meses fuera del país. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: Petro dijo que le encantaría vivir en Barcelona…

A.P.: A él siempre le ha gustado Barcelona. También le encantan Francia y Bélgica; siempre le ha gustado, incluso Italia.

SEMANA: Además, en Bogotá quedará sin familia, como él lo ha dicho, y sin casa porque la está vendiendo en medio de la separación con Verónica Alcocer.

A.P.: Esa casa de Chía está en venta desde hace diez años. No la han podido vender, pero siempre ha estado a la venta. Avanza el divorcio y ellos (Verónica Alcocer y Gustavo Petro) tienen que separar sus partes.

SEMANA: ¿Por qué no la han podido vender?

A.P.: Porque es la casa de Petro. Y, segundo, mi papá y Verónica Alcocer están en la Lista Ofac. No creo que sea tan fácil hacer un negocio con ellos sobre ese bien que, creo, está considerado dentro de esa lista. No será fácil venderla. Pienso que mi papá se quedará ahí, por lo menos un año más.

SEMANA: Aprovechemos la cuña. ¿Cuánto están pidiendo para vender la casa?

A.P.: No tengo la más remota idea, pero esas casas están como en 2.000 o 3.000 millones de pesos. Aunque siguen siendo viviendas de alto valor, se han desvalorizado frente a conjuntos residenciales más modernos construidos en Chía.

Andrea Petro dice que no sabe cuánto exactamente están pidiendo por la casa de Gustavo Petro en Chía. Foto: SEMANA

SEMANA: Hay rumores que apuntan a que Gustavo Petro contemplaría exiliarse. ¿Han hablado del tema?

A.P.: Yo lo pensé. Y me pregunté: ¿dónde? Hay rumores que dicen que se iría junto a Rafael Correa a Bélgica. También está la opción de Suiza, pero no lo veo pidiendo exilio porque él es una persona que, así se vaya del país, no va a estar más de tres meses por fuera. Entonces no amerita que pida exilio y vuelva en tres meses a su país. Lo dudo. Además, él es europeo. Dudo mucho que pida asilo político cuando es europeo y puede vivir como un ciudadano normal. El asilo político es para tener una protección internacional, pero por el momento no hay ningún contexto contra él. Abelardo De La Espriella puede gritar y tratar de meter a mi papá a la cárcel, pero, por el momento, no hay ningún riesgo. Y él no tiene por qué esconderse si no ha hecho nada.

SEMANA: ¿Por qué el Gobierno Petro está terminando en medio de tanto ruido? Por ejemplo, las denuncias de Angie Rodríguez…

A.P.: Es llamar la atención por nada. Sí tienen diferencias; la crítica también es constructiva y va para él; cometió un error y fue haber mostrado cosas que son privadas, eso no se hace; la otra persona se ofendió. Ahora, ella es el foco de atención y es lo que busca. Pero Angie tiene que tener cuidado porque esa atención es efímera. En un momento dado se acabará, no le prestarán atención y quedará completamente sola. Hay que tener cuidado con esos shows mediáticos.

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SEMANA: Pero Angie Rodríguez pasó de ser una niña ingenua que llegó con sueños al Dapre y ahora lanza fuertes señalamientos contra su padre.

A.P.: Es todo menos ingenua. Ella no es tonta. Cuando comencé a tener dudas sobre ella, empecé a pensar que había entrado en una paranoia total. Si logró tener ese papel en el Gobierno es porque bruta no es.

SEMANA: ¿Qué cree que busca Angie Rodríguez?

A.P.: Los dos personajes (Gustavo Petro y Angie Rodríguez) han entrado en paranoia. Y esa guerra es de los dos. Nosotros no deberíamos ser espectadores de eso. Los trapitos al sol deberían quedar entre ellos. Esa pelea que tienen mi papá y Angie parece de telenovela. Aburren.

SEMANA: Insisto, ¿qué quiere Angie Rodríguez?

A.P.: Aparte de estar buscando luz, entiendo que fue muy difícil estar en el puesto de trabajo en el que está. A partir del momento en el que dijo que “trataron de envenenarla”, fue llegar a otro nivel. Entró en paranoia; no creo que tenga problemas mentales, pero lo que tiene, creo, es una depresión por carga laboral. Eso lo supongo. De resto, puro bla, bla, bla. Quizás busca un lugar seguro en el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Andrea Petro dice que a partir de 7 de agosto lo que hará Gustavo Petro será descansar. Foto: AFP

SEMANA: Pero Angie Rodríguez ha hecho fuertes denuncias contra Juliana Guerrero en el Gobierno.

A.P.: Ella ya había hablado de Juliana Guerrero, pero SEMANA mostró unos chats de empresarios contra Guerrero. Angie, imagino, está apoyando esa argumentación. Que Juliana Guerrero ha tenido unas actitudes bastante prepotentes dentro del Gobierno, pareciendo, en ocasiones, que era la presidenta, es una denuncia que me llegó. Ella se fue para Valledupar y mandaba a todo el mundo. Parecía una funcionaria, cuando no lo era, al final. Lo siento: una peladita de 20, 21 años mandándome, por ejemplo, a mí y sabiendo que no tiene experiencia y no es funcionaria pública, da rabia. Muchas cosas pueden ser reales y otras para aprovecharse del escándalo y la situación.

SEMANA: Como hija del presidente, ¿se indignó? Es que ni siquiera usted amasó tanto poder.

A.P.: A mí me ofendieron mucho las actitudes de ella, pero nunca interactué con Juliana Guerrero. Un día, cuando trabajaba con Armando Benedetti, le dije “hola” y ella me trajo un tinto. La miré y pensé: “Qué chica tan bonita con ese cabello”, pero no le vi nada malo. Pero sí se quejaban muchísimo de ella. Varias personas me decían que qué prepotencia y nepotismo. No me constan muchas cosas, pero la gente decía que maltrataba y que se creía del carajo. Así no es. Y menos acepto el argumento cuando mi papá salió a decir que Juliana era una joven revolucionaria. Más revolucionaria soy yo, por favor. Guerrero no es una joven revolucionaria. Es una peladita a la que se le subió el poder a la cabeza y pretendió hacer lo que se le diera la gana porque estaba supuestamente protegida. A mí me pasó una cosa similar con Dumar Guevara (exviceministro de la Igualdad). Fue asistente mío y tenía una foto conmigo y decía que era mi mejor amigo; agarró poder y la gente le creyó. Estoy segura de que Juliana Guerrero fue la misma vaina. La gente, quizás, dijo que era muy cercana al presidente.

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SEMANA: Ella decía que el presidente Petro le respondía sus mensajes.

A.P.: Sí, claro. Esa táctica la utilizan muchísimas personas. Y la gente que no sabe cae en la trampa y terminan haciendo lo que se les dé la gana y la última persona que se entera es uno.

SEMANA: ¿Qué le denunciaban contra Juliana Guerrero?

A.P.: A mí me informaban que Juliana tenía demasiado poder y era muy grosera y prepotente con la gente. Que ella sí trataba de hacer, de poner; que lo haya efectuado, que haya habido tráfico de influencias, es problema de ella y verá cómo se defiende porque nadie la podrá defender. Tengo 35 años, mi empresa y solo hasta hace poco pude comprarme un bolso de lujo, de los que máximo cuestan 5 millones de pesos. Esa plata la he trabajado. Me ha costado. Y Juliana, ¿de dónde saca un bolso Chanel de 30 millones de pesos y va al Mundial en Miami? Eso me ofendió. Consiguió mucho dinero y fue tan inteligente que no le dio el cerebro para tratar de no mostrar las cosas. Por eso la llamo inmadura. Y nadie se vuelve millonario de la noche a la mañana. Ella verá cómo se defiende. Que se haga el debido proceso.

SEMANA: ¿Por qué Gustavo Petro la defiende?

A.P.: Porque mi papá tiene un afán de desespero de encontrar una nueva juventud que abandere su proyecto político. Creo que lo vio en ellas, les creyó y les sigue creyendo porque las sigue defendiendo. Pero cuando él se dé cuenta de si Juliana, realmente, la embarró, pues entenderá. Mi papá es humano. Toca dejarlo que se estrelle contra el muro. El tiempo lo dirá.

Andrea Petro dice que la cercanía de su padre con Juliana Guerrero es porque él está buscando juventudes que abanderen su proyecto. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: ¿La cercanía de Petro con Juliana Guerrero es porque él busca un liderazgo juvenil o es más un supuesto amorío del que se ha especulado entre opositores y críticos del presidente?

A.P.: No. Él está buscando las juventudes, alguien que abandere su proyecto; ya tiene 65 años, puede tener unos 15 años de vida política, pero es triste para él no poder ver a la juventud que tanto defiende tomar las riendas de su propio futuro. Está buscando eso. Mire a Daniel Rojas Medellín. Lo conocí hace 16 años en las campañas, lo vinculé y tiene mucho futuro. A él mi papá lo ha protegido mucho, tal vez por su juventud.

SEMANA: ¿Conoce a Gabriela Muñoz? También está en el ojo del huracán por los excesos y la cercanía con su padre.

A.P.: Nunca la he visto. La están hipersexualizando y creo que, por ser bonita, están inventando muchos rumores que no me parecen justos. Si tienen alguna denuncia, que la hagan con seriedad, sin estar mostrando sus fotos sexis.

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SEMANA: Conclusión, ¿no cree que Gustavo Petro esté detrás de estas jóvenes por asuntos sentimentales?

A.P.: Te voy a ser sincera: mi papá tampoco es que sea un sex symbol, pero muchas mujeres lo encuentran sexi (risas). Yo, la verdad, lo veo hasta feito y eso que me parezco a él. A mi papá muchas mujeres tratan de seducirlo. El poder, lamentablemente, lleva a eso y hay mujeres muy interesadas, pero que él esté buscando, no creo que tenga esa necesidad.

SEMANA: Gustavo Petro se separó de Verónica Alcocer y lo hizo público, ¿le conoce una nueva pareja?

A.P.: No voy a decir nada. No sé, él verá qué hace con su vida. Si puede reconstruir su vida sentimental, muy bien. Yo solamente quiero que sea feliz.

SEMANA: ¿El poder acabó con la familia presidencial de Petro?

A.P.: Eso fue desde antes. Con el escándalo de mi hermano Nicolás empezaron a haber fracturas internas muy grandes. La gente empezó a tomar partido; hablo de padres, hijos, tíos y primos. Fue bastante pesado y ayudó a fragmentar a la familia. En su momento, mi papá dijo que se iba a quedar sin familia y es verdad. No hay una familia como tal. Es muy complicado. Hubo una fractura interna muy poderosa. Todo el mundo dice que fue Verónica, pero no. Ellos llevan su tiempo separados. Desconozco desde cuándo, pero ella no benefició a esa división.

Andrea Petro asegura que seguirá acompañando a su padre Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: ¿Hoy Petro es cercano a quién?

A.P.: Ya se despidió de Sofía y de Antonella, sus hijas menores. Nunca entendí por qué, él entra como en su drama; es emotivo con sus hijas. Yo seguiré acompañándolo, a su lado. No tengo ninguna enemistad con él. Si reconstruye su vida con una persona, mejor. Pero el núcleo, como el que él soñaba, no será. Sobre todo si Verónica ya se separa definitivamente de él. Yo, realmente, los veía más como compañeros, como papá y mamá que tenían que criar a sus hijas y tenían sus cosas y siguieron casados por eso. Se respetaban y se respetan mucho, así no estén juntos. La evidencia es que todavía salían en fotografías.

SEMANA: Es decir, ¿Petro y Verónica Alcocer llegaron al Gobierno en 2022 con una relación más de compañeros y padres de familia que de pareja?

A.P.: De costumbre. Es que después de 20 años de matrimonio, uno se acostumbra a la persona. No sé en qué momento se separaron.

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SEMANA: ¿Cómo termina su relación con su hermano Nicolás Petro?

A.P.: No tengo ninguna relación con él. No me interesa por el momento. La enemistad es más por su núcleo familiar, su mujer. En algún momento nos acercaremos y hablaremos, pero no tengo por qué hablar con su mujer, por ejemplo. Mi relación es con mi hermano, no con su mujer.

SEMANA: Igual, usted es muy amiga de Day Vásquez, la expareja de Nicolás.

A.P.: Sí, aunque me peleé un poco con ella. Siempre la he molestado porque le hizo campaña a De La Espriella. Esa sí se la haré pagar (risas).

SEMANA: ¿Cómo es la relación entre Gustavo Petro y su hermano Juan Fernando?

A.P.: Mi papá se alejó mucho de sus hermanos. Yo me alejé de mi tío; casi nunca me lo cruzo. Ellos se alejaron desde el principio, cuando mi papá pidió que investigaran a Nicolás y a mi tío. Mi papá queda bastante solo.

Andrea Petro dice que no tiene relación con Verónica Alcocer. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: ¿Y su relación con Verónica Alcocer?

A.P.: No tengo relación con ella. En el momento en que se separó de mi papá, se alejó de todos los hijos que no son propios. No la volví a ver. No me la volví a cruzar. La relación se desvaneció completamente. Como no es mi mamá, prefiero no opinar. Ser primera dama es una oportunidad y uno puede hacer muchas cosas. La última primera dama que cumplió su rol de forma excelente fue Tutina de Santos. La admiré muchísimo. Y Verónica, no sé, no la vi, fue bastante inexistente, pero creo que estar separada de mi papá no le permitió, emocionalmente, estar más metida en ese rol.

SEMANA: ¿Volverá a Colombia después del 7 de agosto?

A.P.: Sí, tengo mis empresas en Colombia; forma parte de mi trabajo. Mi vida no cambia: sigo yendo y viniendo. No importa que Abelardo De La Espriella esté de presidente. Sigo con mi vida. No tengo por qué cambiarla por él. Nosotros tenemos una protección vitalicia, nuestras unidades de protección. Me preocupa más bien el nivel de violencia que puede ser normalizado. No tanto el Gobierno que llega, sino las personas psicópatas que estén por ahí y que crean que ahora pueden hacerlo todo