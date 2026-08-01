Los creadores de contenido de la izquierda se habían mantenido compactos hasta no hace mucho tiempo. De hecho, a varios de ellos les atribuyen haber sido claves en la campaña de 2022 para llevar al presidente Gustavo Petro a la presidencia. Sin embargo, ad portas de finalizar ese mandato, habría una fuerte división y quejas de algunos de ellos por supuestos favorecimientos.

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Viviana Vargas, quien forma parte de esos influenciadores que desde hace años vienen trabajando por la causa progresista en las redes sociales, cuestionó públicamente al exviceministro TIC, Andrés López, por supuestamente favorecer a una pequeña ‘rosca’ de influenciadores del petrismo. “Durante estos años ha monopolizado las decisiones del ecosistema de medios alternativos”, cuestionó Vargas a través de un audio conocido por SEMANA, en el que hizo público su inconformismo.

Laura Beltrán, conocida como Lalis, estuvo entre los creadores de contenido invitados al encuentro con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Foto: FOTO: CUENTA DE X @smilelalis

Según dijo, no se iba a quedar callada porque esto, para ella, podría ser “complicidad” con esta situación. “Durante cuatro años, cientos de creadores de contenido, periodistas independientes, comunicadores populares y medios alternativos dedicamos tiempo, recursos, conocimientos y en muchos casos asumimos riesgos personales cuando no generaba premios ni reconocimiento ni mucho menos beneficios”, aseguró.

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La tensión se generó tras un encuentro que tuvo Gustavo Petro, junto a integrantes de su gabinete, con varios de ese círculo en la Casa de Nariño el pasado 24 de julio. Allí estaban varios de los creadores de contenido que lograron llegar al Congreso por la lista del Pacto Histórico, como la representante Laura Beltrán (Lalis) o el senador Walter Rodríguez (Wally).

También fueron invitados otros creadores de contenido que tienen reconocimiento en ese sector, como David Porras, quien comparó la espada de Simón Bolívar con sus celulares, haciendo alusión a que ahora sus publicaciones buscaban la libertad del país sobre el “imperialismo” de Estados Unidos.

“Tenemos que utilizarla para devolver la soberanía de Colombia”, afirmó Porras con su celular en la mano. “Después de Simón Bolívar, la persona más importante que hay es el presidente Gustavo Petro”, agregó, en medio de aplausos de los demás asistentes.

Viviana Vargas cuestionó al exviceministro TIC Andrés López por presuntos favorecimientos a un grupo reducido de influenciadores cercanos al petrismo. Foto: SEMANA

Además de ellos, había unos 30 creadores de contenido. Quienes no asistieron reclaman que fueron muchos más los que estuvieron desde la campaña del 2022 y han ayudado a Petro desde las redes, pero no han recibido el mismo trato.

“Estuvimos ahí sin pedir nada a cambio, convencidos de que el proyecto era mucho más grande que cualquier persona, por eso resulta profundamente decepcionante comprobar que, una vez alcanzadas posiciones de influencia, como lo hizo Andrés López, algunos terminaron reproduciendo exactamente las mismas prácticas que durante años criticaron”, dijo Vargas.

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La creadora de contenido reclamó que muchos de los influenciadores de este “círculo” no conocen las regiones del país ni han estado con las comunidades, sino que simplemente utilizan un numeral en redes sociales “y con eso creen que están haciendo mucho”.

El encuentro entre Gustavo Petro y varios influenciadores en la Casa de Nariño reavivó las tensiones dentro del ecosistema de medios alternativos de izquierda. Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Precisamente, uno de los hechos que cuestiona es que muchos de esos creadores de contenido que no son cercanos al poder pusieron a disposición sus canales para hablar con las comunidades y recorrer distintas partes del país, pero ahora no los tienen en cuenta.

Y critican que, más allá de quiénes fueron invitados a ese encuentro, el problema es el mensaje político que se envía cuando aparecen los mismos nombres y rostros en esos eventos. “Transmite que existe una estructura que administra el acceso al poder y la interlocución institucional bajo criterios que distan muchísimo de la transparencia y la participación que públicamente se defiende, y eso tiene consecuencias”, afirmó Vargas.

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La influenciadora reclamó porque considera que los creadores de contenido no son piezas que se puedan mover al antojo de quienes están en el poder y que ese no es el mensaje de unidad ni “democracia participativa” que tanto predican, porque las decisiones quedaron concentradas en un reducido grupo.