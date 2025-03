Ojo con los que enseñan a ganar dinero rápido en las redes sociales: de eso tan bueno no dan tanto

En esta nueva era digital, las redes sociales no solo entretienen, también educan, o por lo menos eso es lo que buscan promover los creadores de contenido financiero, los cuales, acumulan millones de seguidores con promesas de libertad económica, inversiones fáciles, grandes retornos y rentabilidad asegurada.

Bajo este contexto, muchos de estos influencers no solo educan financieramente, también aconsejan en el tema de las inversiones , recomendando activos arriesgados, como criptomonedas, mercados volátiles o forex: asuntos complejos, que para una persona que no tenga experiencia pueden traducirse en una pérdida significativa de dinero. A estos se le añade la magnitud de jóvenes que consumen contenido financiero y que, al final del ejercicio, en la mayoría de las ocasiones, impactan sus decisiones económicas.

Testimonio de esto es el de Juan Andrés, un ingeniero industrial, que, buscando una fuente de ingresos extra, decidió pagar un curso de trading tras ver videos en redes sociales. “Hace unos meses, empecé a seguir a un influencer en TikTok que aconsejaba invertir y aprender de trading y enseñaba a generar ingresos extra operando desde el celular. Decía que no era necesario tener experiencia y que, con las estrategias que él mostraba, cualquiera podía ganar dinero”.

“Me di cuenta de que el trading no era tan fácil como lo pintaba en los videos, y que había muchos riesgos que nunca mencionaron. Además, me di cuenta de que en las redes sociales les gusta mostrar los resultados, pero no el proceso, que a veces es duro y largo, siento que muchas veces ilusionan a las personas”, afirmó.