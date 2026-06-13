Miles de jubilados están en riesgo: este papel es clave para no perder temporalmente su pensión

Los pensionados y beneficiarios del sistema pensional administrado por Colpensiones deben estar atentos a los requerimientos de actualización de información que realiza periódicamente la entidad.

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No cumplir con estos trámites puede traer consecuencias importantes, entre ellas la suspensión temporal del pago de la mesada pensional hasta que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

Colpensiones reiteró recientemente que determinados beneficiarios están obligados a presentar documentación de actualización y verificación, con el fin de garantizar la correcta administración de los recursos del sistema y evitar pagos indebidos. La medida busca confirmar que quienes reciben las prestaciones económicas continúan cumpliendo las condiciones exigidas para acceder a ellas.

Los usuarios tienen una serie de obligaciones y derechos. Foto: Agencia 123rf

Según la entidad, estos procesos de validación son especialmente relevantes para algunos grupos de beneficiarios, como los sobrevivientes que reciben pensión por sustitución o aquellos que deben acreditar periódicamente determinadas condiciones para conservar el derecho al pago. En estos casos, la presentación de los documentos solicitados es fundamental para evitar interrupciones en el desembolso de los recursos.

Aunque la medida no implica necesariamente la pérdida definitiva del beneficio, sí puede ocasionar retrasos en los pagos mientras se adelantan los procesos de verificación correspondientes.

Colpensiones explicó que estas revisiones forman parte de los mecanismos de control establecidos por la normativa colombiana para proteger la sostenibilidad del sistema pensional.

Por ello, la entidad realiza cruces de información y solicita documentación cuando identifica la necesidad de confirmar datos personales, estados civiles, condiciones académicas o cualquier otro requisito asociado al reconocimiento de una prestación.

Cada fondo de pensiones tiene una serie de requerimientos. Foto: 123 Rf

En caso de que un beneficiario reciba una solicitud formal de actualización documental, es recomendable atenderla dentro de los plazos indicados. De esta manera, se evita la suspensión de la mesada y se garantiza la continuidad en los pagos mensuales.

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Asimismo, la entidad recordó la importancia de mantener actualizados los datos de contacto como dirección, teléfono y correo electrónico, ya que las notificaciones relacionadas con estos trámites suelen enviarse a través de los canales registrados por cada usuario.