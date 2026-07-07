¿Cuánto cuesta independizarse en Colombia?: lo que debe tener en cuenta antes de dar el paso

Irse a vivir solo se ha convertido en una meta para muchos colombianos, pero hacerlo implica contar con un presupuesto suficiente para afrontar los gastos de instalación y los costos mensuales que supone mantener un hogar.

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Según un análisis de Colfondos, independizarse en el país puede requerir una inversión inicial de entre $4,45 millones y $7,8 millones, dependiendo de la ciudad y las necesidades de cada persona.

Gstos de vivir solo. Foto: Getty Images

La estimación fue presentada con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia y busca mostrar cuánto cuesta dar el paso de dejar la casa familiar para comenzar una vida por cuenta propia.

De acuerdo con la entidad, los principales desembolsos corresponden al pago del arriendo y el depósito inicial, el trasteo, la compra de electrodomésticos básicos y el mobiliario indispensable para adecuar la vivienda.

Solo el primer mes de arriendo y los trámites asociados pueden costar entre $1 millón y $1,5 millones.

A esto se suman el transporte de los enseres, con valores de entre $150.000 y $300.000, la adquisición de electrodomésticos como nevera y lavadora, cuyo costo puede oscilar entre $2 millones y $3,5 millones, y la compra de muebles y utensilios básicos, estimada entre $1,3 millones y $2,5 millones.

Además de estos gastos iniciales, quienes deciden vivir solos deben asumir un presupuesto mensual para cubrir vivienda, alimentación, transporte y servicios públicos. Según Colfondos, ese costo puede ubicarse entre $2 millones y $3,1 millones al mes.

“La diferencia entre independizarse con tranquilidad o endeudarse desde el primer mes suele estar en la capacidad de ahorrar antes de mudarse”, señalaron especialistas en gestión patrimonial de Colfondos.

El informe también muestra que el costo de vivir solo cambia según la ciudad. En Bogotá, por ejemplo, vivir en zonas alejadas puede reducir el valor del arriendo, aunque aumenta el gasto en transporte.

En Medellín, residir cerca del sistema integrado suele incrementar el costo de la vivienda, mientras que en Cali y Barranquilla el uso de motocicleta implica asumir gastos de combustible, seguros y mantenimiento.

Las conversaciones sobre deudas y pagos pendientes son cada vez más frecuentes dentro de los hogares. Foto: Wasticredit

Colfondos recordó que cada vez más personas viven solas en Colombia. Con base en cifras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, los hogares unipersonales representan el 20,2 % del total en el país.

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La entidad recomendó planear la independencia financiera antes de tomar la decisión. Entre las sugerencias están contar con un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos, procurar que el arriendo no supere el 30 % de los ingresos y destinar parte del dinero al ahorro para metas futuras.

“La independencia financiera también implica construir patrimonio, ya que destinar una parte de los ingresos al ahorro voluntario permite prepararse para metas futuras como comprar vivienda, estudiar o emprender”, afirmó Paola Orozco, vicepresidenta comercial y de servicio al cliente de Colfondos.