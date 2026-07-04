Ciudadanos tienen hasta el 6 de julio para reclamar pagos de hasta 500.000 pesos; conozca si es beneficiario

Los beneficiarios del programa Renta Ciudadana tienen plazo hasta el próximo 6 de julio para reclamar los incentivos económicos correspondientes al más reciente ciclo de pagos, según informó Prosperidad Social.

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Con esta jornada de pagos, cientos de miles de familias podrán acceder a los recursos destinados a fortalecer sus condiciones de vida y contribuir a la atención de las poblaciones más vulnerables del país. Dependiendo de la composición del hogar y de los criterios establecidos por el programa, algunos beneficiarios podrán recibir transferencias de hasta 500.000 pesos.

El Departamento de Prosperidad Social anunció el inició en el pago de las transferencias monetarias. Foto: DPS

Prosperidad Social hizo un llamado a los hogares vinculados para que consulten si hacen parte de este ciclo y reclamen el dinero antes de la fecha límite, ya que una vez finalice el periodo establecido no será posible realizar el cobro correspondiente a esta jornada.

Para acceder al beneficio, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos se encuentra contar con cédula de ciudadanía, estar inscritos en el Sisbén, no recibir ayudas similares provenientes de otros programas sociales y presentar la documentación que certifique su vinculación a Renta Ciudadana.

En caso de que una persona figure como beneficiaria del programa, pero no reciba el pago correspondiente, Prosperidad Social indicó que es posible iniciar un proceso de validación ante las entidades responsables. Este procedimiento permite verificar las causas por las cuales no se efectuó el desembolso y, de ser necesario, adelantar las gestiones para solucionar el inconveniente.

Pago renta ciudadana. Foto: DPS

Renta Ciudadana busca complementar los ingresos de los hogares con mayores necesidades económicas, mediante transferencias monetarias que contribuyan a mejorar su bienestar y reducir las brechas de pobreza. El programa hace parte de la política social del Gobierno para brindar apoyo a las familias que enfrentan mayores dificultades económicas.

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Las autoridades recomendaron a los beneficiarios verificar oportunamente su estado dentro del programa y realizar el cobro antes del 6 de julio para evitar perder el incentivo correspondiente a este ciclo de pagos. Asimismo, recordaron la importancia de mantener actualizada la información personal y cumplir con los requisitos establecidos para continuar recibiendo el apoyo económico.