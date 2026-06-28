Desde julio cambia el pago de horas extra en Colombia: esto es lo que deben saber los trabajadores

Desde el mes de julio, miles de trabajadores verán un cambio en la manera en cómo se calculan las horas extra tanto nocturnas como diurnas y de los festivos. Esto dado que entrará en vigor la última fase de la reducción de la jornada laboral en todo el país, un proyecto que busca que los trabajadores tengan obligatoriamente menos horas de trabajo.

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El cambio precisa que la jornada ordinaria máxima semanal quedará fijada en 42 horas, lo que tendrá un impacto como consecuencia en el cálculo del valor de las horas extra y los recargos laborales. La normativa que impulsó este cambio fue la Ley 2101 de 2021, que establece la disminución progresiva de la jornada.

Desde el 15 de julio cambia la forma de calcular las horas extra y los recargos. Así impactará la jornada laboral de 42 horas a millones de trabajadores. Foto: Getty Images (coffeekai / Hispanolistic) / Edutin Academy / Montaje: Semana

Esta reducción inició desde el mes de julio del 2023, disminuyendo una hora semanal y pasando la jornada de 48 horas a 47 horas. Luego en la misma fecha del 2024, se redujo a 46 horas y en 2025 a 44 horas. Finalmente, este año se da el último cambio a 42 horas.

Tenga en cuenta que la norma permite que los empleadores puedan ajustar, de común acuerdo con el trabajador, las horas en cinco o seis días a la semana. Las jornadas diarias pueden oscilar entre las 4 horas y un máximo de 9 horas.

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Es importante que sepa además que la reducción en la jornada laboral también contempla que no cambie ni se reduzca el sueldo, sino que los empleadores tengan que pagar una mayor cantidad de horas extra en caso de que quieran que la operación de sus trabajadores y empresas se mantenga igual.

La reducción de la jornada laboral llega a su última fase. Conozca cómo quedarán el valor de la hora ordinaria, las extras y los recargos nocturnos. Foto: Adobe Stock

Después del 15 de julio, el calculo sobre el valor de la hora ordinaria deberá hacerse dividiendo el salario mensual en 210 horas. Esto quiere decir que un trabajador que gane un mínimo de $ 1.750.905, tendría un valor de hora de $ 8.338, al dividir estas 210 horas.

Por su parte, si quiere calcular el recargo nocturno ordinario debe añadirle un 35 % adicional. Si quiere calcular la hora extra diurna debe sumarle el 25 % y si quiere calcular la hora extra nocturna, debe añadirle un 75 %.