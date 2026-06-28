La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entregó el más reciente balance de recaudo tributario con corte al mes de mayo, en la modalidad año corrido, es decir con la medición desde el mes de enero. El informe dejó ver un crecimiento sostenido en el recaudo que ha tenido el país y que ha beneficiado las finanzas públicas.

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De acuerdo con el documento, el recaudo para este periodo fue de 139,26 billones de pesos, lo que significó un incremento del 9 % anualizado.

Si se analizan las cifras, el rubro que más aportó al recaudo fue el de retención en la fuente sobre la renta, que generó unos 50,25 billones de pesos y se consolidó como la mayor fuente de ingresos para la Nación. Esto significa un 36,1 % del total de impuestos recaudados.

La Dian reportó que el recaudo tributario alcanzó los $139,26 billones entre enero y mayo, un crecimiento del 9 % frente al mismo periodo del año anterior. Foto: le - stock.adobe.com

En el segundo lugar estuvo el impuesto sobre las ventas IVA, con un recaudo de 35,72 billones de pesos, representando el 25,6 % del total recaudado.

El tercero fue el recaudo de tributos aduaneros por 19,89 billones de pesos, con una participación del 14,3% sobre el recaudo total.

El impuesto sobre la renta también aportó en buena medida, con 13,45 billones de pesos, que equivalen al 9,7% del total.

Los otros grupos de impuestos tuvieron una contribución de 19,96 billones, lo que representa el 14,3% del recaudo.

La retención en la fuente sobre la renta fue el impuesto que más aportó al recaudo nacional durante los primeros cinco meses del año. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

El recaudo bruto acumulado de 139 billones mantiene las proyecciones que hizo el Ministerio de Hacienda para 2026.

Pese a ello, la situación fiscal del Gobierno sigue siendo bastante delicada dado el déficit fiscal, que se ubica en -5,3 %; para 2025 se incrementó a 6,4 % y para el 2026 podría estar en un 6,2 %.

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Respecto a las estrategias de recuperación de cartera, la Dian detalló que estas cifras aportaron unos 13,3 billones de pesos.

El recaudo por IVA se consolidó como la segunda mayor fuente de ingresos tributarios para la Nación, según el más reciente balance de la Dian. Foto: istock