Banco Mundial anuncia el desembolso de 200 millones de dólares tras el terremoto en Colombia

El episodio oscuro que vive Colombia, por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto que ya deja cerca de 300 víctimas mortales, se ha visto contrastado por una fuerte unión entre países y organizaciones, que se han sumado de distintas maneras para ayudar al país, ya sea con insumos o con dinero para atender la emergencia.

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El Banco Mundial anunció que está movilizando una respuesta integral al terremoto que afectó a Colombia, a través de un trabajo conjunto con el Gobierno de Colombia y los socios para el desarrollo para atender las necesidades inmediatas y sentar las bases para la recuperación.

El organismo internacional puso en marcha una evaluación de daños para estimar las pérdidas económicas y definir las prioridades de reconstrucción. Foto: Raúl Palacios

“El Grupo Banco Mundial desembolsó US$200 millones el 13 de agosto para apoyar la respuesta de emergencia. Asimismo, ha puesto en marcha una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos (GRADE, por sus siglas en inglés) con el fin de proporcionar al Gobierno una evaluación preliminar de las pérdidas económicas y ayudar a priorizar la asistencia y los esfuerzos de reconstrucción”, detalló la entidad en su comunicado.

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Adicional a ello, aseguró que actualmente está trabajando con los bancos de desarrollo de Colombia, las instituciones financieras y el sector privado para canalizar financiamiento hacia las comunidades y empresas afectadas, incluyendo apoyo para la salud pública, la vivienda y las pequeñas y medianas empresas.

El Banco Mundial trabaja con entidades financieras y el sector privado para canalizar recursos hacia comunidades y empresas afectadas por el terremoto. Foto: Adobe Stock

Finalmente detallaron que “El Grupo Banco Mundial se solidariza con Colombia y mantiene su compromiso de apoyar en la recuperación del país”.

Es importante recordar que el país ya ha obtenido varios aportes de organismos y gobiernos externos. Hace algunos días el país anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia por el terremoto.

Estos fondos serán destinados para refugio, alimentos y protección a las personas afectadas. También permitirá financiar evaluaciones sobre los daños provocados por el sismo a las estructuras de las distintas ciudades.