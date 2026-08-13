La UNGRD actualizó las cifras de la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4. Cientos de personas continúan desaparecidas y decenas de miles de viviendas presentan daños.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó en la tarde de este jueves, 13 de agosto, un nuevo balance que evidencia el enorme impacto humano y material que dejó el terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el reporte oficial, con corte a las 5:00 p. m., 281 personas han fallecido, 3.971 resultaron heridas y 379 permanecen desaparecidas. A su vez, 348 personas han sido rescatadas en medio de las operaciones desplegadas después de la emergencia. Las cifras más recientes han sido confirmadas también por reportes que recogen el balance de la UNGRD.

El panorama se extiende mucho más allá de las víctimas directas. El balance nacional señala que 15 departamentos y 426 municipios presentan afectaciones, mientras que 44.936 familias, equivalentes a 102.105 personas, han resultado impactadas por el desastre.

Miles de viviendas destruidas

La destrucción de infraestructura constituye otro de los grandes desafíos que deberá enfrentar el país durante las próximas semanas y meses.

Según las cifras divulgadas por la UNGRD, 65.841 viviendas quedaron averiadas y otras 10.677 fueron destruidas. A esto se suman 127 edificios colapsados.

Los daños también alcanzaron infraestructura esencial para las comunidades. El reporte registra afectaciones en 236 centros de salud, 2.136 centros educativos, 1.168 centros comunitarios, 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

El balance refleja cómo el terremoto trascendió la destrucción de viviendas y golpeó directamente servicios fundamentales para miles de habitantes de las zonas afectadas.

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Emergencia también deja animales afectados

La UNGRD incluyó por primera vez un balance relacionado con los animales afectados por la emergencia. Según la actualización publicada por la entidad, 169 han sido rescatados y 243 aparecen reportados como afectados.

Las cifras han cambiado rápidamente conforme las autoridades logran ingresar a nuevos territorios y consolidar los censos. Horas antes, el reporte oficial daba cuenta de 273 fallecidos y 3.824 heridos, por lo que el balance de las 5:00 p. m. confirmó un nuevo incremento de víctimas.

La UNGRD aseguró que continúa coordinando la respuesta y realizando seguimiento a las afectaciones provocadas por el terremoto. Entre tanto, organismos de socorro mantienen las labores en diferentes puntos del país mientras Colombia sigue dimensionando las consecuencias de una tragedia que ya deja más de 100.000 personas afectadas.