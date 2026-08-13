El equipo de Liga BetPlay que se niega a jugar tras el terremoto: “Así nos sancionen”

El devastador terremoto ocurrido en Colombia, el pasado 10 de agosto, dejó numerosas ciudades y varios departamentos con afectaciones muy significativas. Una es la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas.

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En ese sentido, el equipo de la ciudad, Once Caldas, se paró en la raya y habla muy en serio: no van a jugar hasta que la situación de Manizales mejore.

Uno de los que alzó la voz fue Andrés Correa, lateral izquierdo de Once Caldas, quien habló con Zona Libre de Humo y expresó que la postura conjunta en el club es unánime: no van a jugar así los sancionen.

Andrés Correa: “Así sancionen a Once Caldas, no vamos a jugar”

“Realmente aquí ya tomamos una postura muy seria y es que, así sancionen al equipo, no se va a jugar. Nosotros tomamos la decisión”, arrancó afirmando Correa.

“Yo creo que lo que es Pereira, Cali, Manizales, Armenia, todo el eje cafetero. No puede ser posible que nosotros estemos pensando en ir a patear una pelota cuando hay tanta gente necesitando ayuda”, añadió.

Luego, reflexionó: “Hoy, jueves (13 de agosto), tendríamos que estar jugando Copa, en vez de estar ayudando acá. Serían treinta y pico, cuarenta manos menos que pueden ayudarle a gente que de pronto lo está necesitando”.

Y, por la misma línea, continuó: “El fútbol pasa a un segundo plano, se tomó una postura seria frente al tema: no vamos a jugar, ninguno de nosotros se va a presentar a ningún partido, y como equipo es la postura que tenemos. Realmente necesitamos es manos para ayudar, y nosotros pensando en patear una pelota, mientras hay gente necesitando ayuda, no lo vamos a hacer”.

Correa afirma que esa drástica postura, desde Once Caldas, irá hasta que la ciudad de Manizales esté mejor, o al menos no con tanta gente necesitando ayuda.

Horas antes, el técnico del Once, Hernán Darío Arriero Herrera, dejó ver su tristeza en Win Sports. No se escondió, lloró al aire y afirmó que jugar en esas condiciones era imposible.

Mientras tanto, Dimayor aplazó los juegos del próximo fin de semana (14, 15, 16 y 17 de agosto) en todas las competencias. Luego, anunció cuándo reanudarán las competencias.

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Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han… pic.twitter.com/0ssP50cobb — DIMAYOR (@Dimayor) August 13, 2026

“Hemos decidido aplazar la programación de todas nuestras competencias del fin de semana. Retomaremos el próximo 19 de agosto con la programación de nuestras distintas competencias, las cuales anunciaremos oportunamente”, reza en la comunicación oficial de la entidad.