Linda Caicedo le da contundente mensaje al Real Madrid: notable participación con gol y asistencia

Linda Caicedo vuelve a la escena y da un golpe de autoridad al confirmar que está lista para una nueva temporada en la que será una de las capitanas del club español, como el Real Madrid lo confirmó en días pasados. En un amistoso de pretemporada, la volante ofensiva se vistió de figura ante el Tottenham.

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Real Madrid saltó a la cancha como gran favorito ante el Tottenham, en el cuarto partido de la pretemporada, que se disputó en el estadio Pinatar Arena de Murcia. Las dirigidas por Pau Quesada remontaron el tanto inicial del conjunto inglés con los goles de Felicia Schröder (22’) y Linda Caicedo (25’) y así firmaron la tercera victoria en pretemporada.

Hanson adelantó al Tottenham a los cinco minutos con un disparo cruzado desde dentro del área. Pero el Real Madrid supo rehacerse y logró darle la vuelta al marcador en apenas tres minutos. En el 22’, Schröder aprovechó un gran pase en profundidad de Linda Caicedo y resolvió con acierto el mano a mano ante la portera Kop para firmar el empate.

Poco después, la propia Linda recogió un balón suelto dentro del área y culminó la remontada con un remate con la izquierda (25’). Antes del descanso, la delantera colombiana estuvo cerca de marcar el tercero en otro mano a mano, pero la guardameta holandesa evitó el gol. Partidazo de Caicedo que aviva su figura en un club con afanes por ser campeón.

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro entró en una fase de tanteo y defensivas en la que ninguno de los dos equipos dispuso de ocasiones claras en los arcos contrarios. Real Madrid controló el partido y con un gran trabajo defensivo mantuvo la ventaja hasta el final para firmar su tercera victoria de la pretemporada.

Linda Caicedo, capitana del Real Madrid

Al Real Madrid le queda un último amistoso antes de afrontar la tercera ronda de la Women’s Champions League ante el Ajax de Ámsterdam. Será frente al Deportivo La Coruña el próximo domingo, 16 de agosto, en la Ciudad Real Madrid (20:00 de España).

Linda Caicedo celebra contra el Tottenham Foto: Real Madrid Fem

Otra gran reto para Linda, que sigue dejando el contundente mensaje de por medio: Está lista para liderar al Real Madrid en esta temporada y aportar su potencia en la zona ofensiva con goles y asistencias.

Las madrileñas enfrentarán una temporada de álgido nivel y mucha presión de por medio para definitivamente ganar el título de la primera división del fútbol femenino de España.