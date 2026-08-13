Gerente deportivo de América manda mensaje a Millonarios y Nacional por las ayudas en el terremoto: “Es la forma”

América de Cali fue uno de los clubes del fútbol colombiano que más tuvo afectaciones por el terremoto que azotó el suroccidente del país el pasado 10 de agosto en horas de la mañana.

Pese a la complicada situación, hace parte de los equipos que se pronunciaron y colocaron la logística para ayudar a los más afectados.

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El gerente deportivo del Club, Iván Vélez, habló en Win Sports sobre las afectaciones que tuvo el club escarlata por el movimiento telúrico y el trajín en una semana complicada y muy larga, pero que les ha servido para ponerse la 10 y así poder dar una mano con las víctimas que sufren pérdidas y desapariciones, personas heridas y que quedaron en difícil situación.

América también agilizó temas de donaciones y centros de acopio donde se reciben insumos y ayudas de toda clase.

En medio de sus palabras, el gerente deportivo de América de Cali dijo qué jugadores del equipo tuvieron más afectaciones tras el movimiento telúrico y también se refirió a los diferentes puntos de vista que esta dramática situación puede surgir o crear. En sus declaraciones, confesó que ve como una ayuda que en otras ciudades quieran jugar.

Iván Vélez dijo esto antes de la comunicación de Dimayor de suspender la fecha del próximo fin de semana y que volvería a rodar la pelota hasta el próximo 19 de agosto.

El gerente deportivo entendió la postura de Atlético Nacional y Millonarios, que sería la de jugar para darle ayuda a las ciudades más afectadas con sus taquillas o con la asistencia de sus hinchas para recolectar insumos, ropa, alimentos, etc.

Iván Vélez, gerente deportivo del América Foto: Prensa América de Cali.

“También entiendo la postura de Nacional y Millonarios, que es jugar para darle ayuda a las ciudades afectadas. No es reprochable ese aspecto, pero es la manera de que ellos vayan a ayudar”, dijo Iván Vélez, después de citar al técnico Hernán Darío Herrera, quien dijo que primero está el ser humano y que Once Caldas no va a jugar por ningún motivo.

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Con estas palabras, Iván Vélez dijo que no ve mal que hayan clubes que quieran jugar y así incentivar a su propia gente, además que cree que hay jugadores dispuestos a rendir en la cancha, debido a que poco se vieron afectados por el terremoto. Aclaró que son formas de ayudar y que no es reprochable el gesto.

"Respeto al entrenador Hernán Darío Herrera, que dice que primero está el ser humano, ¿y qué fútbol va a haber en ciudades como Pereira y Manizales? También entiendo la postura de Nacional y Millonarios, que es jugar para darle ayuda a las ciudades afectadas. No es reprochable… pic.twitter.com/uLcEYqQBvE — Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2026

Pese a sus palabras, Dimayor dijo que el fútbol colombiano no se verá en próximos días y será hasta el 19 de agosto que ruede la pelota. Sin embargo, no se descartan más anuncios en próximas horas, cambios de sede, renuncias de clubs a jugar, nuevos formatos o hasta una eventual cancelación de actividades.