América de Cali cambiaría de estadio por el terremoto: revelan a qué ciudad llegaría

Hay dudas sobre el estado óptimo del estadio Pascual Guerrero de Cali, donde juega como local América. Parece que, después del devastador terremoto del pasado 10 de agosto, sufrió afectaciones y no estaría al 100 %.

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Por redes sociales circularon videos de cómo quedó el Pascual Guerrero tras el terremoto, siendo Cali una de las ciudades más afectadas. En una zona, se aprecia cómo cayeron restos de la infraestructura.

EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO 🏟️ Y EL BARRIO SAN FERNANDO AFECTADOS POR EL TERREMOTO ❌



La zona cercana al estadio Pascual Guerrero, en donde los hinchas de América 👹 hacían su tradicional previa, se ve en medio de escombros, piedras y ladrillos 😰. En ese mismo sector se vio… pic.twitter.com/5RaTnVjNe9 — Gol Caracol (@GolCaracol) August 12, 2026

De hecho, el secretario de Deporte y Recreación de Cali, Alexander Camacho, habló con Zona Libre y afirmó: “Debemos hacer un análisis de las infraestructuras deportivas en la ciudad y que no tengan afectaciones. Por el momento, el Pascual no está habilitado para jugar”.

América de Cali jugaría en Bogotá

Tomando en cuenta la situación, América de Cali estaría evaluando jugar como local en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Quien entregó la información fue el periodista Leonel Cerrudo, muy cercano a la información de la mecha.

“América evalúa ser local en Bogotá por la situación en Cali. El club consulta con los organismos pertinentes la posibilidad de jugar en El Campín. Sobre los abonados, admiten que ‘no hay muchos’, pero analizan una estrategia”.

🚨🔴 #AMÉRICA evalúa ser local en Bogotá por la situación en Cali.



🔜 El club consulta con los organismos pertinentes la posibilidad de jugar en “El Campín”. Sobre los abonados, admiten que “no hay muchos”, pero analizan una estrategia.



📸 @cmejia26 pic.twitter.com/lLGF6OjljY — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) August 14, 2026

Antes de la catástrofe natural, América de Cali había logrado el liderato de la Liga BetPlay 2026-ll, con 12 puntos en cuatro fechas. Cuando retorne el FPC, la mecha asomará en la parte alta de la tabla, y además de su puntaje perfecto, con 11 goles a favor y ninguno en contra.

Se paró el fútbol en Colombia

Dimayor, en un comunicado oficial de este 13 de agosto, reveló que durante el fin de semana del 15, 16 y 17 de agosto, no habrá Fútbol Profesional Colombiano debido a las consecuencias que dejó el terremoto en varias zonas del país.

“Retomaremos el próximo 19 de agosto con la programación de nuestras distintas competencias, las cuales anunciaremos oportunamente”, señalan desde la organización del campeonato.

COMUNICADO OFICIAL: El fútbol colombiano, solidario con Colombia y comprometido con el país



Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han… pic.twitter.com/0ssP50cobb — DIMAYOR (@Dimayor) August 13, 2026

Añaden: “También queremos que entiendan que detrás de cada partido hay trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, personal logístico, empresas de servicios y muchas familias cuyo sustento está ligado directa o indirectamente al fútbol. Para ellos, continuar significa también poder trabajar, generar ingresos y llevar tranquilidad a sus hogares”.