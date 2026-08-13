Veredicto oficial de la Vuelta a Colombia por el terremoto: así quedó la general tras dos etapas canceladas

La Vuelta a Colombia se solidariza con los damnificados del terremoto que azotó el suroccidente del país y cancela todas sus actividades programadas. De forma oficial por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo, este 13 de agosto llegó a su fin una de las competencias más importantes del deporte nacional.

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Pese a que el terremoto sucedió en horas de la mañana del pasado 10 de agosto, la Vuelta a Colombia siguió con su cronograma habitual, pero se hizo imposible seguir y, en el día de la sexta etapa, se tomó la drástica decisión. Esta fracción tendría que haber salido de Manizales, una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico.

En un comunicado de prensa, la FCC se pronunció sobre el tema y luego premió en Jericó, Antioquia, al inesperado, pero favorito, ganador de la competencia. El boyacense Diego Camargo, quien en su momento fue compañero de Rigoberto Urán en el World Tour con el EF Education First, se quedó con la victoria tras ser imbatible en la clasificación general.

Diego Camargo del Team Medellín Foto: FCC

La Vuelta a Colombia cierra con dominio total del Team Medellín - EPM, pues todas las etapas las ganaron desde la salida en Neiva. Cuatro de ellas fueron logradas por el antioqueño Wilmar Paredes y la jornada de alta montaña, considerada la reina, con llegada en el Alto del Sifón, fue coronada por Diego Camargo con gran exposición en la escalada para alcanzar el primer lugar de la general.

Dejó a Javier Jamaica del Nu Colombia y Edgar Pinzón del Team Sistecrédito en segundo y tercer puesto, respectivamente.

Comunicado de la Federación Colombiana de Ciclismo

“La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la Vuelta a Colombia 2026 informan que, como consecuencia de la situación que atraviesa el país tras el terremoto registrado recientemente en Colombia y con el propósito de no afectar el corredor vial que comunica a los departamentos de Caldas y Antioquia, se ha tomado la decisión de cancelar la disputa de la sexta etapa de la competencia.

La determinación se adopta después de realizar las respectivas evaluaciones con las autoridades viales y los diferentes actores vinculados a la carrera, teniendo como prioridad la seguridad y el bienestar de los deportistas, equipos, personal de la organización, autoridades, medios de comunicación y todos los integrantes de la caravana.

La Vuelta a Colombia seguía su curso, pese a las víctimas del terremoto. Foto: Fedeciclismo

Asimismo, se tuvo especialmente en consideración la situación de las vías y la movilidad en la zona, así como la importancia de no afectar el corredor vial que comunica a los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, teniendo en cuenta que se trata de una ruta estratégica para la movilidad de pasajeros, transporte de mercancías, atención de emergencias y conexión entre diferentes regiones del país, especialmente en el contexto generado por el movimiento sísmico”.

Cancelación de la Vuelta a Colombia y clasificación general

Tras el comunicado de que se cancelaba la sexta etapa, unas horas después se confirmó que la Vuelta a Colombia no iba más. La premiación se realizó en el mirador de Jericó, entregándole a Diego Camargo el título de la edición 2026.