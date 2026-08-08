Clasificación general del Tour de Polonia, etapa 6: Juan Guillermo Martínez sube y Santiago Buitrago baja

Este sábado, 8 de agosto, se corrió la sexta etapa del Tour de Polonia 2026. Fue un recorrido de 126 kilómetros entre Bukovina y Bukovina Tatrzanska, con alta exigencia de montaña en varios de los tramos.

Clasificación general del Tour de Polonia 2026: Santiago Buitrago y Juan Guillermo Martínez se lucieron

De hecho, esta sexta jornada se catalogó como la etapa reina de la competencia. Sus inclinaciones obligaron a los corredores a sacar fuerza de cara a la línea de meta.

Al final, el gran ganador del día fue el francés Louis Barré (Visma-Lease a Bike) con un tiempo de 3:09:03. Segundo llegó Christian Scaroni (XDS Astana) a 10 segundos del vencedor, mientras que el top tres lo cerró Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), también a 10 segundos.

¡CELEBRACIÓN PARA LOUIS BARRÉ! 🚴🏼‍♂️



▶️ El francés del equipo Visma se llevó la sexta etapa del Tour de Polonia.



🚲 Christian Scaroni se convierte en el nuevo líder de la general.



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El mejor colombiano del día fue Juan Guillermo Martínez (Picnic-PostNL), quien cruzó la línea de meta 15 segundos después que Barré. Por su parte, el oro escarabajo, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), llegó a 1:23.

Clasificación de la etapa 6 en el Tour de Polonia

1. Louis Barré (Visma-Lease a Bike) - 3:09:03

2. Christian Scaroni (XDS-Astana) a 10″

3. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) a 10″

4. Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) a 10″

5. Axel Laurance (Netcompany-Ineos) a 10″

6. Paul Lapeira (Decathlon-CMA CGM) a 10″

7. Maximilian Schachmann (Soudal-Quick Step) a 10″

8. Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora) a 10″

9. Andreas Kron (Uno-X Mobility) a 10″

10. Iván Romeo (Movistar), a 10″

(…)

13. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 15″

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 1:23

Clasificación general del Tour de Polonia - etapa 6: Martínez sube y Buitrago baja

Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) perdió el liderato, y ahora el nuevo líder de la carrera es Christian Scaroni (XDS Astana) con un tiempo de 24:19:02. Segundo asoma el ganador del día, Louis Barré (a 3″), y el top tres lo cierra Lemmen (a 5″).

Juan Guillermo Martínez sube del puesto 18 al 16, y ahora está a 55″ del líder. Por su parte, Santiago Buitrago bajó del puesto 20 al 25 y se estanca a 2:04 de Scaroni.

1. Christian Scaroni (XDS-Astana) - 24:19:02

2. Louis Barré (Visma-Lease a Bike) a 3″

3. Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) a 5″

4. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) a 11″

5. Jan Christen (UAE Emirates-XRG) a 23″

6. Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora) a 28″

7. Paul Lapeira (Decathlon-CMA CGM) a 28″

8. Andreas Kron (Uno-X Mobility) a 32″

9. Matteo Sobrero (Lidl-Trek) a 32″

10. Iván Romeo (Movistar) a 33″

(...)

16. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 55″

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 2:04

La última etapa del Tur de Polonia 2026 se correrá este domingo, 9 de agosto, en una contrarreloj individual de 12,4 kilómetros en la mina de sal Wieliczka.