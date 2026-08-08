Ciclismo

Clasificación general del Tour de Polonia, etapa 6: Juan Guillermo Martínez sube y Santiago Buitrago baja

Día movido para los colombianos en la etapa reina de la competencia. Además, hay un nuevo líder en el acumulado.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

8 de agosto de 2026 a las 10:51 a. m.
Imagen de la sexta etapa del Tour de Polonia 2026, con el colombiano Santiago Buitrago.
Imagen de la sexta etapa del Tour de Polonia 2026, con el colombiano Santiago Buitrago. Foto: Getty Images.

Este sábado, 8 de agosto, se corrió la sexta etapa del Tour de Polonia 2026. Fue un recorrido de 126 kilómetros entre Bukovina y Bukovina Tatrzanska, con alta exigencia de montaña en varios de los tramos.

Santiago Buitrago, ciclista bogotano del Bahrain Victorious.
Clasificación general del Tour de Polonia 2026: Santiago Buitrago y Juan Guillermo Martínez se lucieron

De hecho, esta sexta jornada se catalogó como la etapa reina de la competencia. Sus inclinaciones obligaron a los corredores a sacar fuerza de cara a la línea de meta.

Al final, el gran ganador del día fue el francés Louis Barré (Visma-Lease a Bike) con un tiempo de 3:09:03. Segundo llegó Christian Scaroni (XDS Astana) a 10 segundos del vencedor, mientras que el top tres lo cerró Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), también a 10 segundos.

El mejor colombiano del día fue Juan Guillermo Martínez (Picnic-PostNL), quien cruzó la línea de meta 15 segundos después que Barré. Por su parte, el oro escarabajo, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), llegó a 1:23.

Clasificación de la etapa 6 en el Tour de Polonia

1. Louis Barré (Visma-Lease a Bike) - 3:09:03

2. Christian Scaroni (XDS-Astana) a 10″

3. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) a 10″

4. Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) a 10″

5. Axel Laurance (Netcompany-Ineos) a 10″

6. Paul Lapeira (Decathlon-CMA CGM) a 10″

7. Maximilian Schachmann (Soudal-Quick Step) a 10″

8. Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora) a 10″

9. Andreas Kron (Uno-X Mobility) a 10″

10. Iván Romeo (Movistar), a 10″

(…)

13. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 15″

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 1:23

Clasificación general del Tour de Polonia - etapa 6: Martínez sube y Buitrago baja

Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) perdió el liderato, y ahora el nuevo líder de la carrera es Christian Scaroni (XDS Astana) con un tiempo de 24:19:02. Segundo asoma el ganador del día, Louis Barré (a 3″), y el top tres lo cierra Lemmen (a 5″).

Juan Guillermo Martínez sube del puesto 18 al 16, y ahora está a 55″ del líder. Por su parte, Santiago Buitrago bajó del puesto 20 al 25 y se estanca a 2:04 de Scaroni.

1. Christian Scaroni (XDS-Astana) - 24:19:02

2. Louis Barré (Visma-Lease a Bike) a 3″

3. Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) a 5″

4. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) a 11″

5. Jan Christen (UAE Emirates-XRG) a 23″

6. Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora) a 28″

7. Paul Lapeira (Decathlon-CMA CGM) a 28″

8. Andreas Kron (Uno-X Mobility) a 32″

9. Matteo Sobrero (Lidl-Trek) a 32″

10. Iván Romeo (Movistar) a 33″

(...)

16. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 55″

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 2:04

La última etapa del Tur de Polonia 2026 se correrá este domingo, 9 de agosto, en una contrarreloj individual de 12,4 kilómetros en la mina de sal Wieliczka.