Los siete colombianos que estarían confirmados para la Vuelta a España 2026: salió la lista

La Vuelta a España 2026, que inicia el próximo 22 de agosto en Mónaco, contaría con la presencia de seis colombianos en total. Los equipos han entregado su lista de preinscritos, un borrador de los nombres que esperan convocar para la ronda ibérica.

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La delegación colombiana estaría encabezada por Nairo Quintana (Movistar Team), que confirmó hace unos días su deseo de despedirse del ciclismo mundial con una última oportunidad de brillar en La Vuelta.

Estos son los seis nombres que le apuntan a disputar la última grande del año:

Nairo Quintana (Movistar Team)

Diego Pescador (Movistar Team)

Harold Tejada (XDS Astana)

Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe)

Brandon Rivera (Netcompany Ineos)

Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma)

Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL)

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team Foto: @MovistarTeam

¿Por qué Egan Bernal no estará en la Vuelta a España?

Una de las grandes ausencias para Colombia en la Vuelta a España 2026 será Egan Bernal. El corredor zipaquireño tenía pensado disputar esta competencia; sin embargo, los planes del Netcompany Ineos cambiaron a última hora.

Egan ya disputó el Giro de Italia y el Tour de Francia, un desgaste que se paga caro a estas alturas de la temporada.

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La principal razón de su ausencia en la Vuelta a España es que le cambiaron el calendario por la lesión del británico Oscar Onley. Se suponía que el colombiano debía descansar durante el Tour de Francia; sin embargo, lo llamaron de emergencia para acompañar a Thymen Arensman.

El zipaquireño regresaría a las competencias oficiales hasta el mes de septiembre. El Giro de Lombardía, en Italia, podría ser una oportunidad perfecta para despedir con broche de oro una temporada en la que escasearon las victorias para el Netcompany Ineos.

Los favoritos de la Vuelta a España

La Vuelta a España 2026 promete ser un espectáculo de principio a fin. La montaña será gran protagonista del recorrido oficial, aunque también hay oportunidad para los esprinters, clasicómanos y expertos en la contrarreloj individual.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) parte como principal favorito para quedarse con la camiseta roja. Sus principales rivales serán Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) o Enric Mas (Movistar Team).

Jonas Vingegaard tampoco disputará la Vuelta a España, pues este año ya ganó el Giro de Italia y se retiró del Tour de Francia por una fuerte caída de la que todavía no se recupera por completo.

Remco Evenepoel, por su parte, tiene la mente puesta en el Mundial de Ciclismo. Su objetivo principal es mantener la camiseta arcoiris como campeón mundial contrarreloj y dar la sorpresa en el campeonato mundial de ruta en el que también estaría Pogačar.