El chequeo clave que debe hacerle a su moto antes de salir este puente festivo

Un nuevo puente festivo se acerca, y miles de colombianos comienzan a planear sus respectivos viajes, ya sea teniendo lista la ruta, el equipaje preparado o incluso las personas que estarán presentes.

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Sin embargo, en el caso de los motociclistas que se adentran a ser parte de una escapada, pasan por alto una serie de detalles que pueden estar marcando bastante la diferencia entre una experiencia inolvidable o un problema en plena carretera.

Algo bastante curioso es que el mayor caso de fallas que se puede presentar en una moto deriva de situaciones que no son repentinas, sino que emiten pequeñas señales días antes de comenzar un viaje en carretera.

Una revisión preventiva de la moto puede marcar la diferencia entre un viaje sin contratiempos y una avería en plena carretera. Foto: Getty Images

Es por ello que marcas y entidades del sector automotor han emitido varias recomendaciones que motociclistas pueden realizar antes de viajar este puente festivo, evitando cualquier inconveniente que puede presentarse en el camino.

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De acuerdo con Auteco, un motociclista tiene que realizar una lista de verificación antes de emprender un viaje para un puente festivo.

Uno de los más importantes es revisar el nivel y estado de aceite actual que tiene la moto, ya que esta se encarga de lubricar las piezas internas del vehículo para prevenir un posible desgaste o exceso de temperatura.

Antes de salir del hogar, se recomienda que el conductor verifique si el nivel de aceite está entre el mínimo y el máximo, que el aceite no se encuentra con un tono oscuro o que no se haya pasado el kilómetraje que es recomendado para el cambio.

*El nivel de aceite, las llantas y los frenos son algunos de los elementos que deben inspeccionarse antes de salir. Foto: Getty Images

También es sumamente importante verificar cómo se encuentra el estado de las llantas de la motocicleta, al ser el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo.

En caso de que el neumático se encuentre desgastado, esto provocará la disminución del agarre, sobre todo si se presentan precipitaciones de lluvia.

Por ende, es aconsejable revisar la profundidad del labrado, cualquier corte o grieta que esté en la llanta, observar si se encuentra algún objeto incrustado y si la presión es la correcta.

Otro aspecto clave es monitorear el estado de los frenos de la moto, ya que estos siempre deben funcionar a la perfección; en caso de sentir vibraciones, se recomienda llevar la motocicleta a revisión.

Evitar estos errores es clave para una conducción segura en motociclistas principiantes. Foto: Getty Images

La batería es otro punto clave antes de hacer un viaje en carretera, ya que si este se encuentra en mal estado, impedirá que la moto se encienda. Asimismo, hay que comprobar que todas las luces del vehículo estén funcionando correctamente.

Auteco aconseja que, previo a un viaje, se lleve a cabo una revisión tanto de la transmisión como del refrigerante. de la moto.

Eso sí, cabe recordar que para salir en las carreteras o calles del país es necesario tener a la mano los documentos necesarios, tanto del conductor como de la moto, por lo que se hace un llamado a verificar que todos estos estén al día, ya sea la licencia de conducción, el SOAT vigente o la tarjeta de propiedad.