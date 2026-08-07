Esposa de Abelardo De La Espriella hizo especial publicación antes de la posesión presidencial

En la tarde de este viernes, 7 de agosto, Abelardo De La Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de Colombia con el acto de posesión que marcará el inicio de su periodo de gobierno.

El abogado ejercerá la Presidencia hasta 2030. Durante ese periodo, buscará poner en marcha su plan de gobierno con el que pretende reorganizar el país tras la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño.

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A pocas horas de la posesión presidencial que tendrá lugar en Cali, Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella, compartió un mensaje en sus historias de Instagram, en medio de la expectativa por el inicio de la ceremonia.

Inicialmente, publicó una fotografía de un altar dedicado a la Virgen María, donde se observaban varias imágenes de la advocación religiosa acompañadas de una vela blanca.

A esta le añadió el mensaje: “En tus manos y bajo tu manto”.

La publicación de la esposa de Abelardo De La Espriella antes de la posesión presidencial. Foto: Instagram @analu_pineda

Además, publicó una fotografía tras finalizar su entrenamiento, con la que mostró a sus 890 mil seguidores que mantiene su rutina de ejercicio incluso en medio de los preparativos para uno de los acontecimientos más importantes en la carrera política de su esposo.

“Entrenar nos genera un equilibrio perfecto entre el cuerpo y la mente. Mejor energía, fuerza y positivismo. sin perder el foco. Vamos con toda”, añadió junto a un emoji de la bandera de Colombia.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella. Foto: Instagram @analu_pineda

Comunicado oficial de la FCF sobre Gianni Infantino y su viaje a la posesión de Abelardo De La Espriella

El mensaje de Ana María a Abelardo De La Espriella en su cumpleaños

El pasado viernes, 31 de julio, el actual presidente de Colombia cumplió 48 años. Para conmemorar la fecha, su esposa compartió un cariñoso mensaje en una publicación de su cuenta de Instagram.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que Dios te bendiga, te guíe y te proteja siempre. Hoy no es un cumpleaños cualquiera; es un día muy especial, porque además de celebrar al hombre que amo, también celebramos con orgullo a nuestro querido Presidente”, escribió.

También aprovechó la publicación para dedicarle unas palabras de aliento ante la nueva etapa que está a punto de emprender.

“Gracias por decidir dar la batalla por Colombia, por entregar los próximos cuatro años de tu vida al servicio de tus compatriotas, por liderar con valentía, inspirar con tu ejemplo y demostrar cada día que la disciplina, el trabajo y la perseverancia pueden transformar un país”.