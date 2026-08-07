Cali tendrá este viernes 7 de agosto una jornada con alta probabilidad de lluvias, en medio de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

El Ideam incluyó al Valle del Cauca entre las zonas donde podrían presentarse precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica por el avance de la onda tropical número 34.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Lluvias y posibles tormentas eléctricas durante la posesión presidencial

El tiempo será un factor que deberán tener en cuenta quienes se encuentren este viernes en Cali.

De acuerdo con el Comunicado Especial No. 083 del Ideam, correspondiente al pronóstico del estado del tiempo entre el 6 y el 9 de agosto de 2026, durante este viernes disminuirán las lluvias en buena parte de las regiones Caribe, Andina y Pacífica, pero habrá excepciones importantes.

Entre ellas aparece el Valle del Cauca, donde el instituto advierte la posibilidad de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

El pronóstico también incluye a Chocó, Cauca y Nariño dentro de los sectores del Pacífico con condiciones de mayor inestabilidad.

El escenario está relacionado con el ingreso de la onda tropical número 34, sistema que favorecerá un incremento de las precipitaciones principalmente en la Orinoquía y el norte de la Amazonía, aunque también tendrá incidencia sobre sectores de la región Pacífica.

Para Cali, esto significa que la jornada no estará marcada necesariamente por lluvias permanentes durante todo el día.

Existe la posibilidad de que se presenten precipitaciones de intensidad variable y episodios de tormenta en determinados momentos.

La advertencia cobra especial importancia por la celebración de la posesión presidencial, que concentrará buena parte de la atención nacional en la capital del Valle del Cauca y generará una alta movilización de personas.

El clima será otro de los factores a tener en cuenta en Cali durante la jornada de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images

Así estará el clima en las demás regiones de Colombia

El pronóstico del Ideam muestra un comportamiento contrastante durante este fin de semana.

En la Orinoquía y la Amazonía las lluvias tendrán un aumento durante el viernes debido al ingreso de la onda tropical número 34, con posibilidad de tormentas eléctricas en varios departamentos.

El sábado las precipitaciones se extenderán sobre diferentes zonas de la región Andina y Pacífica, mientras que el domingo comenzarán a disminuir en la Orinoquía y Amazonía y aumentarán nuevamente en sectores del Caribe, el norte y occidente de la región Andina y amplias zonas del Pacífico.

¿Cuánto costará la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia?

Para el domingo, los mayores acumulados se esperan en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, el golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, el Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá un comportamiento diferente: el deamprevé predominio de tiempo seco durante buena parte del fin de semana, aunque para el viernes contempla lluvias ocasionales de baja intensidad.