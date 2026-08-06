A pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, la Alcaldía de Cali afirmó que la ciudad está lista para el evento y destacó la coordinación con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los asistentes y la ciudadanía.

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Operativo de seguridad y medidas especiales para la posesión presidencial en Cali

Cali vive las horas previas a uno de los eventos institucionales más importantes de su historia reciente.

El próximo 7 de agosto, la ciudad será escenario de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, una ceremonia que, por primera vez, se desarrollará fuera de Bogotá.

Este evento reunirá a jefes de Estado, representantes diplomáticos, autoridades nacionales y delegaciones internacionales.

La Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Presidencia de la República, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares activaron un robusto dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de la ceremonia en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali.

El alcalde Alejandro Eder aseguró que la ciudad está preparada para recibir a las delegaciones oficiales y envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

El mandatario explicó que durante varias semanas se han llevado a cabo reuniones de coordinación con las autoridades nacionales y que Cali cuenta con toda la capacidad institucional para atender un evento de esta dimensión.

La administración municipal ha insistido en que el objetivo es garantizar tanto la seguridad de los invitados como el normal desarrollo de la vida cotidiana de los caleños.

La Policía Nacional y las Fuerzas Militares desplegarán un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de la posesión presidencial. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

El plan de seguridad que protegerá la posesión presidencial en Cali

Uno de los aspectos más relevantes del operativo será el despliegue de cerca de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública, entre policías y militares,

Ellos custodiarán el recinto de la ceremonia, los hoteles donde se hospedarán las delegaciones, las principales vías de acceso, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y distintos puntos estratégicos de Cali y municipios vecinos.

El dispositivo fue definido tras varios consejos extraordinarios de seguridad realizados entre las autoridades locales y nacionales.

El secretario de Seguridad y Justicia encargado de Cali, Jorge Moreno, explicó en declaraciones difundidas por 90 Minutos y Telepacífico Noticias que las medidas obedecen a los protocolos establecidos por la Presidencia de la República y la Casa Militar.

Según el funcionario, “para el día del evento específicamente se cuenta con unas exigencias de Presidencia y de Casa Militar, que es un blindaje de la Universidad Santiago de Cali”, donde se realizará la ceremonia.

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Moreno también confirmó que el porte de armas estará suspendido durante la jornada del 7 de agosto, incluso para quienes cuentan con permisos especiales.

Esto como parte de las medidas preventivas adoptadas para reducir cualquier riesgo durante la visita de los mandatarios extranjeros y las altas autoridades nacionales.

Asimismo, señaló que “la conexión es permanente” entre el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y las autoridades locales para revisar diariamente la logística, la inteligencia y las condiciones de seguridad del evento.

A estas medidas se suma la prohibición del uso de drones en el área de influencia de la ceremonia y en otros sectores definidos por las autoridades.

Una restricción anunciada tras los consejos de seguridad realizados en Cali y el Valle del Cauca.

Además, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir o neutralizar cualquier amenaza contra la posesión presidencial o las delegaciones asistentes.