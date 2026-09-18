Con razón no hay agua: Emcali encontró conexiones ilegales que tienen en jaque a usuarios de Cali

En medio de la temporada seca y con sectores de la ciudad enfrentando problemas de presión e intermitencias en el servicio, Emcali encontró nuevas conexiones irregulares que estaban desviando agua potable de la red principal.

¿Habrá desabastecimiento de agua en Cali y el Valle del Cauca? Este es el plan para enfrentar el fenómeno de El Niño

El operativo se realizó en Puente Amarillo, sector de 4 Esquinas, en la comuna 18 de Cali. Allí, funcionarios de Empresas Municipales de Cali desmontaron conexiones ilegales instaladas sobre el tubo principal de agua potable que eran utilizadas, entre otras actividades, para abastecer lavaderos clandestinos de vehículos.

El hallazgo vuelve a poner bajo la lupa una práctica que Emcali viene persiguiendo en diferentes sectores de la ciudad. La empresa sostiene que estas conexiones generan pérdidas para el sistema y pueden afectar la presión y continuidad del servicio para quienes sí cuentan con una conexión formal.

Conexiones de agua ilegales. Foto: Captura de pantalla Noticiero 90 Minutos

Carlos Sarasti, gerente del área Comercial y Gestión del Cliente de Emcali, explicó que estas conexiones tienen un efecto directo sobre la capacidad de distribución.

Según señaló, las tomas irregulares impiden que uno de los tanques de distribución, identificado como MM2, alcance los niveles necesarios para comenzar a suministrar agua a los usuarios registrados.

El problema tampoco es nuevo en esta zona de Cali. En septiembre de 2025, Emcali reportó el desmonte de ocho acometidas ilegales en Los Chorros, algunas utilizadas para abastecer lavaderos de motos, un supermercado y otros establecimientos comerciales.

En otro operativo realizado en agosto de ese mismo año, la empresa encontró casos en los que un único servicio contratado terminaba abasteciendo varios locales comerciales.

Según Emcali, una de las conexiones suministraba agua a una panadería, un lavadero de vehículos y dos locales en construcción, mientras que otra abastecía un lavadero y siete establecimientos adicionales, entre ellos restaurantes y una ferretería.

Emcali investigó estas conexiones ilegales. Foto: Emcali

Así eran las conexiones ilegales. Foto: Emcali

Ahora, el foco vuelve a estar en la comuna 18, precisamente cuando el suministro enfrenta una presión adicional por las condiciones de los afluentes que abastecen a la zona.

Un residente del sector aseguró que las tomas irregulares disminuyen la presión y terminan afectando a propietarios de viviendas que tienen contador y pagan regularmente el servicio.

La situación ocurre además después de que Emcali reportara dificultades asociadas al bajo caudal del río Meléndez. En julio de 2026, la empresa activó una alerta naranja en el sistema que abastece sectores de las comunas 18 y 20, aunque descartó en ese momento un riesgo de desabastecimiento.

Emcali anunció que los operativos continuarán en otros sectores de Cali para detectar y desmontar conexiones irregulares y proteger la red de acueducto.