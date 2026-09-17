Personería de Magüí Payán, en vilo: Tribunal Administrativo de Nariño aún no define el proceso mientras el período institucional se agota

El expediente relacionado con la elección del personero permanece pendiente de una decisión de segunda instancia. Alejandro Quiñones Herrera obtuvo un fallo favorable en primera instancia, pero el Tribunal todavía no resuelve la apelación.

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El Tribunal Administrativo de Nariño aún no define el proceso judicial relacionado con la Personería de Magüí Payán, un caso que permanece pendiente de una decisión de segunda instancia mientras avanza el período institucional de los personeros correspondiente al cuatrienio 2024-2028.

La controversia fue promovida por Alejandro Quiñones Herrera mediante un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que en primera instancia tuvo una decisión favorable a sus pretensiones por parte del Juzgado Primero Administrativo de Tumaco, a cargo de la jueza Jhoanna Sirley Burbano.

Según la trazabilidad procesal conocida, el juzgado adelantó las actuaciones correspondientes hasta emitir sentencia, sin que se identificaran demoras prolongadas que hubieran impedido resolver la primera instancia. Posteriormente, el expediente llegó al Tribunal Administrativo de Nariño, donde se tramita el recurso de apelación.

El proceso está bajo conocimiento del Despacho 003, cuya magistrada ponente es Sandra Lucía Ojeda Insuasty. Actualmente, el expediente figura en estado «para sentencia», una etapa que mantiene la expectativa de las partes frente a la decisión judicial.

El artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, contempla un término de 20 días para dictar sentencia, una vez cumplidas las etapas correspondientes del trámite de apelación. La aplicación de los términos procesales y las circunstancias particulares del expediente deberán ser determinadas conforme al marco legal y al desarrollo del proceso.

La demora en la definición del caso adquiere relevancia por el período institucional de los personeros, que corresponde al cuatrienio 2024-2028. El paso de los meses reduce el tiempo restante para que una eventual decisión judicial pueda producir sus efectos prácticos durante el período vigente.

Se intentó establecer contacto con la magistrada ponente, Sandra Lucía Ojeda Insuasty, para conocer el estado del proceso y los tiempos previstos para la decisión. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta directa.

El Tribunal Administrativo de Nariño deberá resolver la apelación con autonomía judicial y determinar si confirma, modifica, revoca o adopta la decisión que corresponda conforme a derecho. El sentido del fallo aún no ha sido establecido.

La Personería de Magüí Payán cumple funciones relacionadas con la vigilancia de la conducta oficial, la defensa de los derechos humanos y el control sobre la administración pública. Estas responsabilidades otorgan relevancia institucional al proceso que se encuentra bajo estudio del Tribunal.

De acuerdo con la información suministrada, ha transcurrido más de un año desde la decisión de primera instancia. Las partes permanecen a la espera de una sentencia de segunda instancia que permita definir la controversia judicial, mientras continúa avanzando el período institucional 2024-2028.