Fuerzas Militares registran nuevo golpe contra las disidencias de las Farc tras operativo en El Peñol, Nariño

En las últimas horas se registró un nuevo golpe contra las disidencias de las Farc que delinquen en el sur del país. Las Fuerzas Militares confirmaron que siete presuntos integrantes del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central de esta organización ilegal fueron abatidos, mientras que otros cinco fueron capturados.

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En el operativo, las autoridades incautaron armamento, munición y explosivos, entre los que se destacan un fusil M4, una pistola, tres proveedores calibre 5,56 milímetros, un proveedor calibre 9 milímetros, ocho granadas de fabricación artesanal, 196 cartuchos calibre 7,62 milímetros eslabonados y 750 cartuchos calibre 5,56 milímetros.

Igualmente, fueron halladas cinco pancartas alusivas al frente Franco Benavides y tres cuadernos con información de interés para las autoridades”.

Disidencias de las Farc atacaron con drones estaciones de la Policía en Inzá y Cajibío, en el Cauca. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ZrXNzkWdYS — Revista Semana (@RevistaSemana) September 6, 2026

Estos elementos permitieron dilucidar que los presuntos integrantes de esta estructura harían parte del anillo de seguridad de alias ‘Juank’, señalado de comandar a 30 hombres armados.

La columna móvil Freddy Gutiérrez, perteneciente al frente Franco Benavides del autodenominado Estado Mayor Central, es señalada de ejercer control criminal y adelantar acciones violentas contra la población civil y agentes de la Fuerza Pública en el municipio de El Peñol, Nariño.

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Esta estructura criminal —indicaron las autoridades— estaría vinculada con actividades de constreñimiento a la población civil y con el control de rentas ilícitas derivadas de la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico.

La información recolectada permitiría establecer la presunta participación de esta estructura en acciones ofensivas contra integrantes del Ejército Nacional, mediante el empleo de armas de fuego y artefactos explosivos improvisados lanzados desde aeronaves no tripuladas, así como en otros contactos armados contra unidades militares.

Igualmente, esta organización criminal mantendría confrontaciones armadas con el grupo ilegal denominado Autodefensas Unidas de Nariño en los municipios de Linares y Los Andes Sotomayor.

El operativo conjunto fue adelantado entre agentes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, a partir de labores de inteligencia, investigación criminal, planeamiento y despliegue operacional que permitieron ubicar a integrantes de esta estructura armada ilegal”.

“Estos resultados se suman al operativo reciente en el que murió alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y a su compañera sentimental, conocida como la Bebecita”, señaló la Policía Nacional en un comunicado.