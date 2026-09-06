Tras muerte de Bendito Menor, inteligencia verifica posibles sucesores en las autodefensas y refuerzan seguridad durante sus exequias en La Guajira

La Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) de la Policía Nacional adelanta verificaciones sobre al menos tres nombres que aparecen como posibles sucesores de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abatido en la madrugada del pasado viernes durante un enfrentamiento con un comando especial de la Dijín en Riohacha.

Pérez Toncel era el máximo cabecilla del frente Javier Cáceres, una subestructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca, con injerencia criminal en la Alta Guajira.

Mientras la inteligencia establece quién ocupará la posición, las autoridades reforzaron la seguridad en La Guajira ante la posibilidad de retaliaciones o alteraciones del orden público durante las exequias del cabecilla.

El sábado, 5 de septiembre, se llevó a cabo la velación de Bendito Menor en Riohacha, bajo la supervisión de uniformados de la Policía Nacional.

Por otro lado, en los 15 municipios del departamento se desplegó un dispositivo de seguridad con Policía y Ejército. En la Alta Guajira, zona en la que operaba Bendito Menor, también fueron desplegadas unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y del Gaula.

En diversas publicaciones aparecían con fajos de billetes y con uniforme camuflado. Foto: Redes sociales

Los operativos incluyeron puestos de control en Uribia y otros corredores viales, solicitud de antecedentes, registro de personas y vehículos, patrullajes preventivos e inspecciones en establecimientos abiertos al público.

Durante la jornada fueron capturadas o aprehendidas nueve personas por distintos delitos y se impusieron 43 comparendos. Las autoridades también incautaron un arma traumática, munición, 106 gramos de marihuana, dos motocicletas, un vehículo, mercancía y carbón vegetal.

Exclusivo: así cayó alias Bendito Menor. SEMANA revela imágenes de los seguimientos. Un GPS fue instalado en su camioneta

“Nuestra prioridad es que los habitantes de La Guajira se sientan seguros y tengan la certeza de que su Policía está presente, trabajando cada día para protegerlos”, manifestó el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía de La Guajira.

Y agregó: “Seguiremos fortaleciendo estos controles de manera articulada con las demás autoridades, porque la seguridad y la convivencia son una responsabilidad de todos”.

SEMANA conoció que el entierro de Bendito Menor se realizará en la tarde de este domingo en Riohacha. El cabecilla fue uno de los objetivos de alto valor abatidos por la Fuerza Pública en lo que va del Gobierno de Abelardo De La Espriella.