Ejército destruyó dos laboratorios que serían usados para financiar al Clan del Golfo en Antioquia

La Séptima División del Ejército Nacional informó sobre el hallazgo de dos laboratorios clandestinos para el procesamiento de pasta base de coca en zona rural de Valdivia.

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El reporte se conoce después de que el presidente Abelardo De La Espriella presentara un balance de las acciones desarrolladas por la Fuerza Pública durante las últimas horas en diferentes regiones del país, con resultados contra grupos armados, el narcotráfico y la minería ilegal.

En el caso de Antioquia, el despliegue tuvo lugar en la vereda El Zapatillo. Hasta allí llegaron tropas del Grupo Liviano de Caballería N.º 9, agregadas al Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, que ubicaron las dos estructuras artesanales y procedieron a su destrucción controlada.

Dentro de los laboratorios, los uniformados hallaron más de 1.000 galones de insumos líquidos, 275 kilogramos de insumos sólidos y 140 kilos de hoja de coca picada. También encontraron una motobomba, una fumigadora y otros elementos relacionados con el procesamiento de la sustancia ilícita.

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Laboratorios estarían al servicio del Clan del Golfo

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, las estructuras serían empleadas para financiar a la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo, que tiene presencia en esta zona del departamento.

El Ejército estimó que la destrucción de los laboratorios genera una afectación económica cercana a los 80 millones de pesos para la organización. Asimismo, la intervención habría evitado que fueran producidos cerca de 25 kilos de pasta base de coca.

El resultado hizo parte del panorama de operaciones resaltado por De la Espriella. “La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene”, manifestó el mandatario al divulgar las cifras acumuladas desde el pasado 7 de agosto.

Según el balance presidencial, durante ese periodo se han producido 14.914 capturas, han sido incautados 49.379 kilogramos de estupefacientes y se han sacado de circulación 1.485 armas de fuego. A esto se suma la erradicación de 1.320,9 hectáreas de coca.

De La Espriella también reportó que en las últimas 24 horas fueron ubicados cinco laboratorios dedicados al procesamiento de pasta base de coca y mencionó acciones contra la minería ilegal.

El Ejército, entre tanto, indicó que mantendrá las operaciones militares en esta zona de Antioquia para afectar las fuentes de financiación de las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.