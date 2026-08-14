“Ayúdennos a salir”: niños permanecen refugiados por combates en Cajibío, Cauca; habitantes aseguran que apoyo militar no sería suficiente

La grave situación de orden público en Cajibío, Cauca, no da tregua. Este viernes, 14 de agosto, habitantes del corregimiento de Ortega revelaron nuevas imágenes de la realidad que enfrenta la población civil en medio de los combates entre el Ejército y disidencias de las Farc: varios niños permanecen refugiados en una vivienda después de que sus familias tuvieran que abandonar sus hogares.

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La denuncia se conoce después de que el Ejército reforzara sus operaciones en la zona, tras los ataques con drones y los fuertes enfrentamientos registrados durante las últimas horas. Sin embargo, habitantes aseguran que el apoyo desplegado no sería suficiente ante la presencia de grupos armados en diferentes veredas.

“Hay muchos niños que están refugiados en una casa porque los grupos armados han entrado y han invadido todas las veredas. Salieron huyendo de sus casas”, relató uno de los habitantes en un video que, según afirma, fue grabado este viernes.

El temor aumenta por los ataques con drones cargados con explosivos. De acuerdo con el denunciante, durante la noche varios artefactos habrían sido lanzados en la zona y uno cayó a pocos metros del lugar en el que permanecen los menores.

“Pedimos a las entidades que nos manden apoyo, que busquen la manera de sacarlos. Son niños que apenas están creciendo, les rogamos, por favor, que nos ayuden”, suplicó.

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“No sabemos para dónde coger”

Los habitantes aseguran sentirse acorralados. Según el testimonio, integrantes de los grupos armados estarían ingresando incluso a las viviendas y permanecerían ocultos cuando helicópteros y otras aeronaves sobrevuelan la zona.

“No sabemos para dónde coger, porque por todos lados están (…) Les pedimos que, por favor, envíen apoyo, que nos ayuden a salir. No sabemos qué hacer, se los rogamos”, agregó.

La situación ya había encendido las alarmas un día antes. SEMANA conoció el testimonio de un soldado de 26 años de la Brigada 29 de Popayán que, desde la zona de los enfrentamientos, alertó sobre militares y civiles heridos, ataques con drones y dificultades que enfrentaban las tropas mientras continuaban los combates.

Además, los ataques con drones registrados en Cajibío este viernes dejaron 18 heridos entre integrantes del Ejército y civiles.

Ahora, pese a esos refuerzos, desde Ortega surge un nuevo llamado de auxilio. La principal preocupación está puesta en los menores y las familias que permanecen refugiadas, mientras habitantes piden una intervención que permita sacarlos de manera segura de la zona en medio de la persistencia de los enfrentamientos.