Operación militar en Cauca: reportan fuertes combates entre el Ejército y las disidencias de Mordisco

Este viernes 14 de agosto, continúa la operación militar en contra de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en el departamento del Cauca. De acuerdo con la información conocida por SEMANA, hay fuertes combates entre el Ejército y los ilegales en Cajibío y en el corregimiento de Ortega, donde los disidentes pretenden apoderarse del territorio.

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En varios videos que se han conocido por medio de las redes sociales, se logra evidenciar la magnitud de lo que se está registrando en esta zona del sur de Colombia. En medio del acoso de este grupo armado, las comunidades llegaron hasta las instalaciones del Cantón Militar General José Hilario López, sede de la Tercera División del Ejército Nacional en Popayán, para pedir ayuda y una verdadera intervención del Estado colombiano.

Uno de los líderes conversó con La FM, donde hicieron graves denuncias de la forma en la que los disidentes pretenden imponer su orden en esta zona del Cauca.

“Están atacando con drones, tatucos y toda clase de explosivos. Le han disparado a la gente civil con niños presentes, han quemado casas y se han tomado completamente el corregimiento. Hay más de 600 familias sumidas en la zozobra y la fuerza pública no da abasto”, denunció.

Asimismo, denunciaron que la población civil que nada tiene que ver con el conflicto ha sido blanco de ataques por parte de los disidentes y hay quienes fueron agredidos físicamente por los hombres armados. Con el pasar de las horas, la situación se vuelve más complicada en esta zona del país.

Se espera que con el pasar de las horas desde la Tercera División del Ejército Nacional puedan entregar mayores detalles de esta operación militar que avanza a esta hora por aire y por tierra en el departamento del Cauca.

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Disidencias de las Farc son atacadas por el Ejército Nacional en el Cauca. Foto: AFP

El objetivo principal de las Fuerzas Militares es dar de baja a alias Iván Mordisco, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc.