Rehabilitan la vía a San José del Palmar en Chocó, epicentro del terremoto: así quedó la carretera

El municipio de San José del Palmar, ubicado en el Chocó, fue el epicentro del devastador terremoto registrado en Colombia este lunes 10 de agosto. La vía que conduce a esta región del país sufrió graves afectaciones y derrumbes, que impidieron el paso tras el movimiento telúrico.

Estas son las vías cerradas en Colombia por el terremoto

En este contexto, este jueves, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, celebró la habilitación del corredor vial que, de acuerdo con su comunicación, estuvo a cargo del Invías.

“¡Buenas noticias para el Chocó! Cumpliéndole a las comunidades y tras el llamado de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba al presidente Abelardo De La Espriella, ya habilitamos el paso a un carril hacia San José del Palmar, epicentro del sismo”, publicó Noguera en su cuenta de X.

Posteriormente, la ministra agradeció al Invías por la gestión adelantada, que incluyó el despliegue de maquinaria amarilla y la ejecución de trabajos de manera continua.

Este corredor vial sufrió un derrumbe que bloqueó por completo el paso hacia el municipio y dejó en evidencia las consecuencias del sismo. El Ministerio de Transporte publicó imágenes que muestran el estado en el que quedó la carretera tras el movimiento telúrico registrado este lunes.

La vía a San José del Palmar, en el Chocó, sufrió graves afectaciones por el terremoto. Foto: Composición SEMANA | Fotos tomadas de X/@MinTransporteCo

La emergencia en San José del Palmar

Con la habilitación del corredor vial, aumenta la esperanza para la región, pues así se posibilita la llegada de nuevas ayudas humanitarias al municipio que, de acuerdo con el reporte oficial, ya superó la fase de búsqueda, luego de que este miércoles se encontrara la última familia desaparecida.

“En el departamento del Chocó ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida. Hoy cerraremos formalmente en PMU la fase de búsqueda y rescate para concentrarnos en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados”, reportó el miércoles la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

SEMANA llega a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto en Colombia: paradójicamente allí no hubo personas fallecidas

En la mañana de este jueves, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor de magnitud 4.2 y profundidad de 95 km, con este mismo municipio como epicentro. Hasta el momento, no se han reportado nuevas afectaciones tras el movimiento sísmico.

Las afectaciones registradas incluyen la falta de señal telefónica y del servicio de energía eléctrica en el municipio, lo que ha dificultado considerablemente la comunicación con los habitantes de la región.