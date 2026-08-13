32 horas de lucha: la historia del niño que sobrevivió bajo los escombros del terremoto

Los niños que tuvieron que vivir el terremoto de la mañana del lunes 10 de agosto han sido una de las poblaciones más afectadas por esta emergencia. Este es el caso de uno de ellos, quien permaneció más de 32 horas atrapado entre los escombros del sector Cuarto de Legua, en Cali.

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El pequeño fue hallado después de que un perro rescatista del equipo de Roger Casas, coordinador del grupo de rescate con perros de la Cruz Roja Colombiana en el Valle del Cauca, encontrara su olor bajo los restos de la estructura.

Los rescatistas comenzaron inmediatamente las labores para sacar al niño, en las que la comunidad se sumó para agilizar el proceso y lograr que el menor pudiera salir cuanto antes del lugar donde se encontraba atrapado, tratando de garantizar su seguridad y bienestar.

Al principio fue complicado encontrar la ubicación exacta del pequeño, debido a la gran cantidad de escombros que se encontraban en el lugar. Sin embargo, los rescatistas y los ciudadanos lograron guiarse gracias a la voz del niño, la cual permitió conocer su ubicación dentro de los restos de la estructura.

Después de un tiempo de trabajo, los equipos de rescate lograron sacarlo sano y salvo para posteriormente comenzar las labores de atención. El menor recibió asistencia médica con el fin de conocer el estado en el que se encontraba después de permanecer durante más de un día entre los escombros.

Aunque ya pasaron 72 horas desde el terremoto, tiempo que las autoridades consideran esencial para rescatar a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros, todavía se mantienen las esperanzas de seguir encontrando con vida a quienes son amigos, familiares y parejas de varios colombianos.

Asimismo, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que estas tareas de rescate queden en manos de los grupos especializados en este tipo de labores. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, cuando se desborda la capacidad de ayuda, las labores pueden volverse más complicadas, ya que no se permite actuar de forma rápida y coordinada.

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De esta forma, los organismos públicos les piden a los voluntarios apoyar a los rescatistas solamente cuando sea necesario, sin dejar de extenderles un profundo agradecimiento por su colaboración en las diferentes labores que se han realizado para atender la emergencia que atraviesa Colombia.

Por otro lado, se hace una invitación a las personas para que estén atentas a los canales oficiales de las autoridades, con el fin de mantenerse correctamente informadas sobre las novedades que ha dejado el terremoto del 10 de agosto y evitar caer en la desinformación.