Las emergencias no cesan en el país. Luego del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, nuevas situaciones mantienen la atención de las autoridades. Durante las últimas horas, tres incendios forestales registrados en zonas rurales de Santander han requerido la intervención de bomberos, organismos de socorro, autoridades municipales y comunidades. Las emergencias se presentan en los municipios de Mogotes, Villanueva y El Playón en medio de condiciones secas y fuertes vientos que han favorecido la propagación de las llamas.

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En Mogotes, la emergencia se extendió durante más de 24 horas en sectores rurales de Vega de Torres y Vega de Casas, donde varios focos afectaron zonas de vegetación. La situación fue atendida por organismos de socorro, que adelantaron labores para contener el fuego y evitar que alcanzara otras áreas.

La Alcaldía de Mogotes había informado sobre la emergencia al departamento y solicitado apoyo de la Defensa Civil y los Bomberos de San Gil. Los habitantes de la zona también expresaron su preocupación por las afectaciones ambientales, especialmente por la presencia de nacimientos de agua en estos sectores.

Aunque el incendio fue controlado, se mantiene vigilancia para identificar posibles puntos calientes y evitar que las llamas vuelvan a activarse. Así registra, en su cuenta de X, la Agencia de noticias y medios de comunicación ‘Vanguardia’ la emergencia:

En Villanueva, el fuego avanzó rápidamente en una zona rural debido a las condiciones del terreno y las corrientes de viento. En la atención participaron los cuerpos de Bomberos de Villanueva, Barichara y San Gil, además de integrantes de la comunidad, la Policía Nacional, funcionarios de la administración municipal y personal encargado del apoyo con maquinaria pesada.

De manera preliminar, se estima que unas 10 hectáreas de vegetación resultaron afectadas. Los organismos de emergencia lograron confinar las llamas y posteriormente concentraron sus esfuerzos en el proceso de enfriamiento para evitar que los focos restantes retomaran fuerza.

La situación que permanece activa se encuentra en El Playón, específicamente en la vereda Alto de Cocoteros, donde las llamas todavía no han podido ser controladas. En este punto, los organismos de socorro adelantan acciones para contener el avance del incendio y evitar una mayor afectación de la cobertura vegetal.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las emergencias y reiteraron el llamado a la comunidad para evitar actividades que puedan generar nuevos incendios, como quemas, fogatas o arrojar colillas, fósforos y otros elementos que puedan provocar fuego.

El periódico digital ´Lo que pasa en Colombia´, a través de su cuenta de X, registró las siguientes imágenes:

También solicitaron reportar oportunamente cualquier columna de humo, conato o incendio, teniendo en cuenta que una alerta temprana puede ayudar a evitar que este tipo de emergencias se extienda.