Gobernación de Cundinamarca habilita puntos para recibir ayudas humanitarias tras terremoto del 10 de agosto en Colombia

La Gobernación de Cundinamarca habilitó dos puntos de acopio para recibir ayudas humanitarias destinadas a las comunidades afectadas tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes, 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana en Colombia. La jornada de recolección comenzará este 11 de agosto y se extenderá hasta el próximo 23 de agosto.

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La convocatoria está dirigida a ciudadanos, empresas, entidades públicas y privadas y organizaciones que quieran sumarse a la iniciativa y contribuir con las familias y comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Entre los elementos que podrán ser donados se encuentran alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo personal e higiene, productos de limpieza, ropa nueva e insumos y elementos básicos para la atención y el cuidado en salud.

La campaña también contempla la recepción de alimentos y elementos de cuidado para perros y gatos, de acuerdo con las categorías establecidas dentro de los lineamientos y estándares internacionales para la atención de este tipo de emergencias.

La Gobernación hizo énfasis en las condiciones que deben cumplir los elementos entregados. Todos deberán estar en buen estado, limpios y debidamente sellados.

En los casos en los que corresponda, deberán contar además con fecha de vencimiento vigente, con el propósito de facilitar su recepción, clasificación y posterior entrega a las comunidades afectadas.

Estos son los puntos de acopio dispuestos por la Gobernación:

Gobernación de Cundinamarca – Plaza de la Paz. Calle 26 No. 51-53, Bogotá. Junto al sector del CAN (Avenida El Dorado).

Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Empresa de Licores de Cundinamarca. Autopista Medellín, km 3.8, vía Siberia–Cota.

Horario: de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

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La Gobernación de Cundinamarca, bajo el liderazgo del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, hizo un llamado a los habitantes del departamento para sumarse a la campaña y acompañar a las familias que enfrentan las consecuencias del evento sísmico.

La respuesta humanitaria, según informó la administración departamental, se desarrolla de manera articulada con las entidades que integran el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, bajo criterios de organización, pertinencia y atención oportuna.

“En momentos como este, la solidaridad se convierte en una herramienta fundamental para acompañar a quienes atraviesan una emergencia. Invitamos a los cundinamarqueses a sumarse y a realizar sus donaciones de manera organizada, teniendo en cuenta las necesidades reales de las comunidades afectadas”, señaló la Gobernación.

La administración departamental también invitó a la ciudadanía a donar principalmente los elementos que realmente se necesitan y a entregarlos en las condiciones solicitadas, con el objetivo de que cada aporte pueda convertirse efectivamente en una ayuda para las personas que requieren acompañamiento tras la emergencia.