El pasado miércoles 5 de agosto, las autoridades de Montería decretaron ley seca y restricción de drones, entre otras medidas de seguridad, ante la proximidad de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella. El alcalde Hugo Kerguelén García lideró un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación de orden público local y definir un plan preventivo de cara al 7 de agosto.

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La administración municipal ordenó ley seca desde este jueves 6 de agosto a las 11:00 p. m. hasta el sábado 8 de agosto a las 6:00 a. m. Asimismo, se prohibirá temporalmente el uso de drones, se restringirá el porte de armas y se suspenderá la circulación de vehículos con materiales de construcción, escombros, mudanzas o cilindros de gas. El plan incluye patrullajes mixtos entre la Policía y el Ejército, la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la alerta en la red hospitalaria.

Estas acciones responden a las alertas tempranas emitidas a nivel nacional previo a la investidura del nuevo presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Durante la sesión, las autoridades analizaron el contexto del país, tras los recientes atentados terroristas en Norte de Santander, Chocó y Huila, los cuales dejaron dos personas asesinadas y 18 heridas, entre ellas 16 policías.

“Nos reunimos para articular acciones con las Fuerzas Armadas debido a las alertas tempranas por la situación de seguridad, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los monterianos”, explicó el alcalde Kerguelén García. En la reunión participaron la Secretaría de Gobierno, la Fuerza Pública, la Fiscalía, el CTI, la Defensoría del Pueblo, la Personería, Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección.

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En la reunión también se presentó un balance de la criminalidad en lo corrido del año, periodo en el que se han registrado 936 capturas: 122 por orden judicial y las demás en flagrancia. Los delitos con mayor número de detenciones son el tráfico de estupefacientes (273), las lesiones personales (91), la violencia intrafamiliar (63), el hurto a personas (51) y el homicidio (15). Los operativos también han permitido recuperar 19 automotores y 82 motocicletas, además de incautar más de 80 kilos de marihuana y 2,3 kilos de cocaína.

Al cierre del encuentro, el mandatario local hizo un llamado a los ciudadanos para que mantengan la calma, acaten las normas administrativas y denuncien de manera oportuna cualquier anomalía que altere la convivencia en el municipio.