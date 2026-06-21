Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente electo de los colombianos. El abogado revalidó el triunfo que alcanzó en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026. Ese día, obtuvo 10.366.143 votos (43,74 %) frente a 9.703.921 (40,91 %) del senador Iván Cepeda Castro. La norma exige que el candidato obtenga la mitad más uno de los votos para ganar, de ahí que se hiciera necesaria la segunda y definitiva vuelta este 21 de junio con los dos aspirantes más votados.

Vea en SEMANA los resultados de la jornada electoral del 21 de junio de 2026, la segunda y definitiva:

Desde que terminó la primera vuelta hasta esta jornada concluyente, la campaña estuvo marcada por el cruce de declaraciones entre los candidatos, con diversos señalamientos.

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La primera controversia surgió porque Iván Cepeda y su jefe natural, el presidente Gustavo Petro, no aceptaron los resultados de las elecciones. Esto ocurrió a pesar de la supervisión internacional, la claridad y rapidez en la publicación de los resultados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el escrutinio y el reconocimiento de esos resultados por parte de todas las entidades del país, además de la aprobación del proceso electoral colombiano por la comunidad internacional.

También hubo promesas tras la primera vuelta. Quizá la más destacada fue la del presidente Petro y su candidato Cepeda, al decidir no continuar con la Asamblea Nacional Constituyente. Esto para atraer los votos del centro y quitar barreras establecidas por otros grupos políticos.

Los colombianos recordaron las promesas en vano, sobre mármol, que hizo Petro cuando también fue candidato presidencial. Juró no intentar la Constituyente y procedió al contrario. De ahí que esta promesa entre la primera y la segunda vuelta presidencial de este 2026 no resultara confiable para millones de colombianos.

Tras la primera vuelta, De La Espriella y Cepeda tenían la meta de captar los votos obtenidos por la senadora Paloma Valencia (1.600.000) y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo (un millón). Si bien es cierto que cada persona vota por quien considera, Valencia dejó claro su apoyo, desde el mismo 31 de mayo, por De la Espriella. Fajardo no se mostró afín a ninguna de las candidaturas ganadoras en esos comicios.

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Mundial en elecciones

Estos días, entre la primera y la segunda vuelta, coincidieron con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Esto tuvo un impacto en la campaña electoral, ya que Cepeda criticó a De la Espriella por usar la camiseta de la Selección Colombia, lo cual generó un gran revuelo en los medios que lo afectó negativamente. El uso de la prenda se politizó por cuenta de sus críticas y hubo quienes relacionaron portar la indumentaria del combinado nacional con un apoyo a la candidatura del abogado.

Posteriormente, también se dio la controversia por la frase “firme por la patria” que el abogado De La Espriella siempre utilizó en campaña. Disputas y conceptos judiciales derivaron en que el hoy presidente electo sí pudo seguir utilizando su lema insigne.

Por otro lado, para completar las disputas mediáticas, se pretendió poner en tela de juicio la candidatura de Abelardo De La Espriella porque, además de colombiano, es italiano y estadounidense nacionalizado.

Ninguno de los tres hechos mediáticos prosperó y sí se terminaron convirtiendo en combustible a favor del abogado De La Espriella. Esta campaña también pasará a la historia porque no tuvo debates presidenciales.

El nuevo presidente electo

Abelardo De La Espriella es un colombo-italiano nacido el 31 de julio de 1978 en Bogotá. “Nací en Bogotá, pero a la semana me llevaron a la Costa. Me crié en Montería, soy costeño”, aseveró.

Es abogado graduado de la Universidad Sergio Arboleda. Ha hecho dos especializaciones: en Ciencias Penales y Criminológicas, en la Universidad Externado de Colombia, y en Derecho Administrativo, en la Universidad del Rosario. Cuenta con una maestría en Derecho, otorgada por la Universidad Antonio de Nebrija, de España.

Antes de su aspiración presidencial, el país lo conoció por su rol como abogado en múltiples casos de connotación nacional, muchos de estos mediáticos. En 2002 fundó la firma De La Espriella Lawyers, con sedes en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Miami, en la cual convergen abogados especialistas en derecho penal al frente de los procesos judiciales más sonados en Colombia e, incluso, Estados Unidos.

El abogado y candidato presidencial es amante del arte, la música, el periodismo y la dolce vita, expresión italiana que significa literalmente “la dulce vida” o “la buena vida”. Su vicepresidente será José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Foto: AFP

Está casado con Ana Lucía Pineda Aruachán, nueva primera dama; una empresaria de 38 años nacida en Montería, hija de Regina Aruachán y Gabriel Antonio Pineda, y hermana de María Victoria, Lilian y José Gabriel. Son padres de Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. Ambos se formaron en el mundo empresarial. Él, con la referida firma, y ella con un emprendimiento llamado Amore Gelatería.

Ana Lucía, profesional en Administración de Empresas de la Universidad Javeriana, de Bogotá, fue la responsable de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y los procesos de selección de personal en la firma de su esposo. Hoy, dirige diversas empresas en Estados Unidos en los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento. Ejemplo de ello es Místico, uno de los restaurantes más reconocidos y afamados de Miami entre el público latino.

Abelardo De La Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Practicante judeocristiano, caribeño y admirador de Donald Trump, De La Espriella dejó atrás su vida entre lujos en la ciudad italiana de Florencia. Radical contra el primer gobierno de izquierda del país, se presentó a campaña como un comerciante próspero: “Yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades”, dijo.

Su objetivo: “que la empresa más importante del país, que es el Estado, sea manejada por gente que en su vida ha creado riqueza”, dijo en su sede de campaña en Bogotá, un edificio custodiado por decenas de soldados, policías y escoltas. En la campaña denunció amenazas de muerte y dio discursos detrás de un cristal antibalas.

Abelardo De La Espriella durante un acto de campaña Foto: CAMPAÑA ABELARDO DE LA ESPRIELLA

Para lograr su meta, De La Espriella se inspiró en los mandatarios Donald Trump (Estados Unidos), Javier Milei (Argentina) y Nayib Bukele (El Salvador), pues cree que “la política necesita más empresarios y menos políticos”.

Apuesta por sepultar el tribunal surgido del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc en 2016 y que juzga los crímenes del conflicto armado: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Cantante de ópera aficionado, suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines. Antes de aspirar a la Presidencia, el abogado presumía en sus redes sociales de viajes en aviones privados, trajes de sastrería, sombreros y lentes oscuros de lujo.

Padre de cuatro niños y amante del golf, asegura que tiene “los cojones” para gobernar con “mano de hierro” al país con mayor producción de cocaína del mundo. “En mi gobierno, bandido que no se someta (a la justicia) será dado de baja”, sostiene. Para combatir a las mafias, quiere aliarse militarmente con Estados Unidos e Israel. De La Espriella se presentó como una persona aguerrida, que llegó “tarde a la repartición del miedo” y dispuesto a hacer un “sacrificio” por la “patria”.

En varias de sus publicaciones en redes sociales, su figura se convertía en un felino de colmillos afilados gracias a la inteligencia artificial. En algunas fotografías aparecía fumando tabaco o promocionando sus negocios de vinos y rones. Además, tiene su propia marca de ropa: De La Espriella Style.

El nuevo presidente electo de los colombianos defiende el porte de armas y la reducción del tamaño del Estado en un 40 %. Además, quiere construir megacárceles en las que los presos estén a “diez pisos bajo tierra” alimentados “con pan y agua”. De La Espriella sostiene que vive “acorde a los principios judeocristianos”. Llegó a considerarse ateo, pero dice que vivió un proceso de transformación espiritual que lo llevó a acercarse a Dios. Asegura que lleva “el colorido del Caribe”, donde creció “al estilo de Tom Sawyer” pescando y jugando en el campo.

El nuevo presidente de Colombia comenzará su mandato el 7 de agosto de 2026 y estará en el cargo hasta el 7 de agosto de 2030.

Desde ya surge la pregunta respecto a cómo será el empalme con el saliente presidente Gustavo Petro, con quien ha cruzado insultos. Igualmente, ya se genera interés sobre el gabinete que tendrá el presidente electo Abelardo De La Espriella, es decir, el grupo de ministros y colaboradores que lo apoyará al comenzar su mandato.